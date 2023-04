Attacco al dollaro: Brasile, Russia, India, Cina e S.Africa lavorano ad una nuova valuta

in

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Una “valuta nuova”, che sostituisca il dollaro e che cancelli l’egemonia che il biglietto verde ha avuto per decenni sulle economie mondiali.

Il 30 marzo il vicepresidente della Duma di Stato russa, Alexander Babakov, ha ribadito che il blocco delle economie emergenti BRICS – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – sta lavorando allo sviluppo di una “nuova moneta” che sarà presentata al prossimo vertice dell’organizzazione a Durban.

Il passaggio ai regolamenti in valute nazionali è il primo passo. Il prossimo è fornire la circolazione del digitale o di qualsiasi altra forma di una valuta fondamentalmente nuova nel prossimo futuro. La disponibilità a realizzare questo progetto sarà annunciata a margine del Russian-Indian Strategic Partnership for Development and Growth Business Forum.

Babakov ha anche affermato che una moneta unica potrebbe probabilmente emergere all’interno dei BRICS, e questo sarebbe ancorato non solo al valore dell’oro ma anche ad altri gruppi di prodotti, elementi delle terre rare o suolo.

Gli Stati membri BRICS rappresentano oltre il 40% della popolazione mondiale e circa un quarto del PIL globale. Negli ultimi mesi, il gruppo si è posizionato come l’ alternativa del Sud del mondo al gruppo di nazioni del G7. Diverse nazioni dell’Asia occidentale e del Nord Africa hanno espresso interesse ad aderire al blocco, tra cui l’Arabia Saudita e l’Algeria. L’anno scorso, l’Iran ha chiesto ufficialmente di aderire ai BRICS.

All’inizio di questo mese, il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor ha rivelato che l’interesse globale per i BRICS è “enorme”, aggiungendo di avere sulla sua scrivania 12 lettere di paesi interessati, tra cui Emirati Arabi Uniti, Egitto, Argentina, Messico e Nigeria.

La notizia di una possibile valuta BRICS arriva mentre un numero crescente di nazioni in tutto il mondo si sta allontanando dal condurre scambi in dollari USA a seguito della politica di coercizione economica di Washington . Solo questa settimana, il gruppo di nazioni dell’ASEAN ha discusso di eliminare il dollaro USA, l’euro, lo yen e la sterlina britannica dalle transazioni finanziarie e di passare invece agli accordi nelle valute locali. Allo stesso modo, il Brasile , la più grande economia dell’America Latina, ha raggiunto un accordo con la Cina per consentire transazioni di importazione ed esportazione tra le due nazioni senza utilizzare il dollaro USA.

Una vera e propria rivoluzione. Un’altra di questa epoca nuova che stiamo vivendo.

Redazione 6 aprile 2023