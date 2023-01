Dimensioni testo Piccolo

Un pollo era un pollo, Una mucca era una mucca, un cavallo era un cavallo.

Quando mangiavi della carne sapevi cosa stessi mangiando. Poi siamo passati agli allevamenti intensivi, alle batterie di animali tenuti svegli con la luce puntata su di loro 24 ore su 24, sempre a mangiare e senza mai poggiare i piedi a terra.

Poi riempiti di antibiotici gli animali hanno cominciato a produrre carne che esperti di alimentazione hanno visto con sempre più preoccupazione. E adesso la carne diventa sintetica, costruita in laboratorio, pensata e sviluppata in laboratorio. E’ l’ora della carne coltivata?

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha dato il suo ok al pollo senza macellazione di Upside Foods, una startup con sede a San Francisco originariamente nota come Memphis Meats.

Upside Foods fa parte di una serie di startup che utilizzano tecniche biologiche all’avanguardia, conosciute collettivamente come biologia sintetica o synbio, alla ricerca di cibi e altri materiali più rispettosi dell’ambiente e meno eticamente carichi. Il cliente è “chi ama mangiare ma ci tiene davvero”.

Questi prodotti coltivati ​​in vasca sono diversi dai sostituti della carne a base vegetale venduti da aziende come Impossible Foods e Beyond Meat. Il pollo di Upside è pollo; Il siero di latte di Perfect Day è siero di latte. Le cellule o le proteine ​​sono le stesse, solo prodotte in modo diverso, attraverso l’ingegno umano piuttosto che la crescita naturale. (Impossible Foods utilizza la biologia sintetica per produrre l’eme, la molecola che conferisce al manzo il suo caratteristico colore e gusto, ma le sue alternative alla carne sono per lo più costituite da proteine ​​di soia e oli vegetali.)

I dirigenti di Synbio parlano come amanti degli animali e attivisti ambientali. Ma Synbio è ancora una forma di ingegneria, una scienza dell’artificiale. In quanto tale, il suo fascino etico rappresenta un cambiamento culturale significativo. La biologia sintetica vuole elevare gli standard ambientali ed etici rendendoli più facili e piacevoli da raggiungere.

I consumatori tipici si preoccupano principalmente del gusto e del prezzo e i primi risultati di assaggio sono incoraggianti. La vendita di carne coltivata a un prezzo competitivo rappresenta una sfida più difficile.

Escludendo un nuovo contraccolpo, la traiettoria a lungo termine sembra certa. Entro una generazione, la carne allevata in vasca potrebbe non essere solo comune ma normale. Entro due, potrebbe essere moralmente imperativo. L’economia e la tecnologia possono trasformare le aspettative e le pratiche etiche. Più basso è il costo della virtù, più le persone sono disposte ad abbracciarla. L’infanticidio è diminuito in Europa con la diffusione dei preservativi e l’aumento del tenore di vita. Offrendo alternative più gentili che non sacrificano il gusto o la tradizione, la biologia sintetica consente una vita più etica. Rinvigorisce gli ideali del progresso tecnologico nel mondo materiale.