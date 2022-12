La Matita è costruita da tutte le mani del Mondo

in

Alla vigilia del nuovo anno, in tanti ci chiediamo cosa accadrà. Voglio raccontarvi per questo una storia che ho letto in un libro. E’ una storia vera che ci fa capire quanto può essere forte la cooperazione internazionale.

La matita.

Avete presente la classica matita? Quella gialla, con in testa la gomma per cancellare, una gomma rossa incastonata all’interno di una anello di latta? Ebbene non ce n’è una sola persona al mondo che potrebbe realizzare questa matita da solo.

Non ci credete?

Ebbene il legno con cui è stata fatta proviene da un albero abbattuto nello Stato di Washington. Per abbatterlo ci voleva una sega, magari anche delle asce. Per fare la sega e asce ci voleva dell’acciaio. Per fare l’acciaio ci voleva minerale di ferro.

La grafite con cui si realizza la mina interna, proviene da alcune miniere in Sudamerica. La gomma ? Viene dalla Malesia.

E l’anello di latta che stringe la gomma?

Insomma, migliaia di persone hanno collaborato alla realizzazione di questa matita, persone che non parlano la stessa lingua che praticano religioni diverse, che potrebbero scontrarsi su mille temi semmai si incontrassero.

Tuttavia, quando entri in negozio e compri una matita in effetti stai scambiando pochi minuti del tuo tempo con pochi secondi del tempo di tutte quelle migliaia di persone.

E’ stata la magia del libero mercato che li ha riuniti e li ha portati a collaborare per realizzare questa matita in modo che tu potessi averla per una cifra irrisoria.

Ecco perché il funzionamento del libero mercato è così essenziale, non solo per promuovere l’efficienza produttiva, ma, ancor più, favorisce l’armonia e la pace tra tutti i popoli del mondo.

Il Nuovo anno? Disegnamolo con una matita…

30 dicembre 2022 Leopoldo Gasbarro