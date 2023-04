Napoli: il giorno giusto? Il 29 aprile, stadio Maradona, contro la Salernitana. Vale quasi 100 milioni

Dimensioni testo Piccolo

Il raggiungimento del terzo (…….) della sua storia sembra ormai a portata di mano. Ad 11 giornate dal termine del campionato il Napoli è primo in classifica con 71 punti, ben 19 punti più avanti della Lazio di Sarri, oggi a 52.

Ma cerchiamo di capire quanto, questo vantaggio, possa portare alla concquista del terzo (…….) in anticipo rispetto alla fine del torneo.

Per far emergere la matematica dobbiamo fare una premessa:

Se il Napoli perdesse tutte le partite che mancano e considerato il vantaggio acquisito, quali squadre potrebbero ancora aspirare al sorpasso considerando che, vincendole tutte, le ultime undici possono portare in dote ben 33 punti inclassifica?

Classifica serie A

punti vincendole tutte (+ 33)

Napoli 71 104

Lazio 52 85

Inter 50 80 (10 partite da giocare)

Milan 48 81

Roma 47 80

Atalanta 48 78 (10 partite da giocare)

Juventus 44 74 (10 partite da giocare)

La Juventus in questo momento è la più lontana anche se, senza penalizzazione sarebbe la più vicina e dopo la vittoria di ieri, ha a disposizione altri 30 punti nelle prossime 10 giornate che le restano per arrivare, al massimo, a quota 74.

L’Inter invece, dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina, può ora arrivare soltanto, si fa per dire, ad 80 punti.

Ma facciamo due conti: il livello per per cui sarebbe matematica la vittoria del terzo campionato della sua storia per il Napoli è fissato ad 86 punti. Ad 86 non può arrivare nessuna altra squadra di quelle che inseguono, anche se dovessero vincere tutte le partite che mancano da qui alla fine della stagione.

Avendo oggi il Napoli 71 punti, ne mancherebbero soltanto 15, in pratica 5 vittorie nel mini-torneo di 11 incontri previsti alla fine del campionato.

Se il Napoli mantenesse lo stesso ritmo delle ultime 11 partite disputate non ci sarebbe storia per nessuno degli inseguitori.

In 11 gare il Napoli ne ha vinte dieci e ne ha perduta una proprio contro la Lazio. Ha segnato 27 gol subendone soltanto 3.

Le prossime cinque partite:

Napoli – Milan

Lecce.- Napoli

Napoli – Verona

Juventus – Napoli

Napoli – Salernitana

Naturalmente perchè qualcuno degli inseguitori possa solo immaginare una futura rincorsa, dovrà vincerle tutte. E allora, ciò detto, la partita giusta potrebbe proprio quella del 29 aprile contro la Salernitana allo Stadio Maradona a Fuorigrotta.

Ma qualcuno pensa, immagina, fantastica, che i numeri portino il Napoli a festeggiare una domenica prima, quella in cui a Torino, la squadra di Spalletti incontrerà la Juventus. Vincere il (…….) nello stadio bianconero avrebbe un fascino più grande, molto più grande.

Staremo a vedere.

Redazione 2 aprile 2023