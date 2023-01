USA: dal 1991 salva la vita ad almeno 3,8 milioni di malati di cancro

Dimensioni testo Piccolo

Proviamo a raccontarvi noi le belle notizie che nessuno vi da. Cominciamo da questa allora:

Negli ultimi 30 anni negli USA sono stati evitati ben 3,8 milioni di decessi grazie allo studio ed alla pratica su persone che si sono ammalate di cancro e che hanno superato la malattia. Questa percentuale di “salvati” dal cancro rientrano nelle storie e, soprattutto dei numeri, del nuovo rapporto redatto dall’American Cancer Societ:

Il tasso di mortalità per cancro negli Stati Uniti è diminuito del 33% dal 1991. Nel nuovo rapporto si evidenzia come Il tasso di vite perse a causa del cancro ha continuato a ridursi anno per anno, anche in quelli pandemici.

Il rapporto attribuisce questo costante progresso ai miglioramenti nel trattamento del cancro, al calo del fumo e dall’aumento della capacità diagnostica, dettata sempre meno dalla paura e sempre di più dalla consapevolezza e dalla prevenzione.

Secondo uno studio britannico, il vaccino contro l’HPV ha ridotto i tassi di cancro cervicale dell’87% nelle donne

Nel loro rapporto, i ricercatori dell’American Cancer Society hanno anche indicato le vaccinazioni contro l’HPV come collegate alla riduzione dei decessi per cancro. Le infezioni da HPV, o papillomavirus umano, possono causare il cancro cervicale e altri tipi di cancro e la vaccinazione è stata collegata a una diminuzione dei nuovi casi di cancro cervicale.

La probabilità nel corso della vita di vedersi diagnosticati un qualsiasi cancro invasivo è stimata al 40,9% per gli uomini e al 39,1% per le donne negli Stati Uniti.

I fattattori di rischio da eliminare preventivamente per limitare il cancro sono sempre gli stessi: fumo, alcol, alto indice di massa corporea.

I tassi di mortalità per cancro continuano a diminuire tra i “grandi progressi” della diagnosi precoce e nel trattamento del cancro del polmone

Il nuovo rapporto ha rilevato che il tasso di sopravvivenza relativa a cinque anni per tutti i tumori combinati è aumentato dal 49% per le diagnosi a metà degli anni ’70 al 68% per le diagnosi nel periodo 2012-18.

I tipi di cancro che ora hanno i più alti tassi di sopravvivenza sono quello alla tiroide al 98%, alla prostata al 97%, e al testicolo al 95% e il melanoma al 94%, secondo il rapporto.

Alcuni tipi di cancro sono in aumento

Sebbene il tasso di mortalità per cancro sia in costante calo, il nuovo rapporto evidenzia anche che i nuovi casi di cancro al seno, all’utero e alla prostata sono stati “preoccupanti” e in aumento. Tuttavia il repporto è relatore di così buone notizie.

Leopoldo Gasbarro 15/01/2023