Ti piace vincere facile ? Allora investi!

Qualche giorno fa sono stato invitato a cena dal mio amico, Rocco, e mentre stavamo mangiando insieme alla sua famiglia abbiamo parlato della difficile situazione economica generale che stiamo vivendo.

Dopo qualche minuto il nostro discorso è stato interrotto dal telegiornale che annunciava il montepremi di 301 milioni di euro raggiunto dal Superenalotto.

Due secondi di silenzio, ed il mio amico come credo milioni di italiani mi dice:

“Sarebbe bello vincere e non doversi più preoccupare dei soldi in futuro”

Ovviamente non potevo far altro che annuire, ma allo stesso tempo ho pensato, e non riesco a capire, come la maggior parte delle persone crede che per poter cambiare la propria situazione personale si debba sperare in una vincita alla lotteria, quando attraverso gli investimenti finanziari è possibile ottenere risultati importanti che possono aiutarci a migliorare in modo certo la qualità della nostra vita futura.

A seguito di questa piacevole serata ho deciso di scrivere l’articolo che state leggendo per spiegare l’importanza di iniziare ad investire il proprio denaro e rispondere alla seguente domanda:

Perché non dovresti utilizzare i tuoi soldi per tentare la fortuna ma devi utilizzarli per effettuare degli investimenti finanziari ?

Sarò supportato nella risposta a tale quesito dal Superenalotto (che ringrazio), il gioco che in questo momento sta facendo sperare milioni di italiani in un cambio di passo della propria vita.

Iniziamo dall’analisi del meccanismo di ripartizione da parte dello Stato del denaro che viene raccolto con le giocate dei partecipanti, evidenziando un dato che immediatamente richiama la nostra attenzione.

Nello specifico voglio sottolineare come lo Stato trattenga ben il 40% delle giocate che vengono raccolte, mettendo in palio nel montepremi solamente il restante 60%.

Questa primissimo dato di per se dovrebbe bastare a farci comprendere quanto sia svantaggioso giocare al Superenalotto.

Nel caso in cui non siate ancora convinti, per capire in maniera approfondita quanto questo aspetto sia sfavorevole andiamo a verificare con l’aiuto di un esempio di supporto, nello specifico attraverso il gioco del lancio della moneta, ovvero testa o croce, quanto il meccanismo di ripartizione del denaro scommesso vada ad impattare sul giocatore.

Senza troppi giri di parole ed utilizzando un linguaggio semplice, in pratica è come se giocando a testa o croce paghiamo 1 € quando perdiamo ed incassiamo 60 centesimi quando vinciamo.

La domanda nasce spontanea: vi sembra favorevole ?

La risposta: NO

Quanto esposto sino ad ora dovrebbe farvi nuovamente desistere dal giocare ancora il vostro denaro…

Personalmente sono sicuro che non siete ancora del tutto convinti e per questo ho pensato di inserire un ulteriore dato che dovrebbe aiutarvi a riflettere. Anche in questo caso una domanda ci aiuterà a sviluppare il concetto.

Sapete quale è la probabilità di centrare un 6 al Superenalotto ?

Ascoltate attentamente:

La probabilità di centrare un bel 6 è una su 622.614.630

Ripeto 1 su 622.614.630, di seguito nella grafica ho riportato anche le ulteriori combinazioni in modo tale da fugare ogni dubbio sulle reali possibilità di vincita.

Ripeto nuovamente 1 su 622.614.630.

Potremmo fermaci qui, ma immagino che vi starete domandando:

Come si spiega allora il fatto che le persone continuino a giocare ?

Si spiega attraverso la non corretta percezione delle probabilità da parte del nostro cervello.

Semplificando, diversi esperimenti scientifici hanno dimostrato che noi tendiamo a sopravvalutare le probabilità minuscole e a sottostimare le probabilità molto alte.

Esempio:

Percepiamo una probabilità dell’1% come se fosse del 5,5% (quindi la sovrastimiamo) mentre al contrario percepiamo una probabilità del 99% come se fosse del 91,2 %, sottostimandola.

In pratica la motivazione che ci spinge a partecipare, a scommettere il denaro, è causata da un effetto chiamato RISK SEEKING, ovvero andiamo alla ricerca del rischio anche quando le probabilità sono molto piccole.

Sostanzialmente dentro di noi abbiamo l’illusione di avere più probabilità di vincita rispetto a quelle che realmente abbiamo.

In aggiunta, oltre a quanto descritto sino ad ora voglio svelare un ulteriore dato che vi lascerà senza parole.

Sapete cosa succede, in genere, alle persone che vincono le lotterie ?

La risposta:

Trascorsi due anni dalla vincita diventano più povere di prima, nello specifico alcuni studi (Fonte: Jordan Ballor) hanno rivelato che l’87% dei fortunati vincitori ritorna povero entro 24 mesi, addirittura più povero di prima.

Come si spiega tutto ciò ?

Ci aiutano a descrivere il fenomeno due premi nobel per l’economia, rispettivamente Richard Thaler e Daniel Kahneman.

Il primo Thaler attraverso alcuni studi (Mental Accounting) ha verificato che la propensione al rischio cambia completamente in funzione della fonte da cui proviene il denaro.

In sostanza il denaro ottenuto senza fatica viene speso con molta più facilità rispetto al denaro che proviene dal duro lavoro. In parole semplici il fortunato vincitore che si ritroverà tra le mani improvvisamente una cifra importante ottenuta senza sforzo, sarà propenso ad una gestione del denaro non corretta che viene provocata appunto da una percezione alterata del rischio che lo porterà a rapide ed importanti perdite.

Il secondo premio nobel, Kahneman, ci aiuta nella descrizione dell’evento analizzato attraverso il fenomeno dell’”ottimismo irrealistico”. In sostanza il vincitore pensa che siccome è stato fortunato in passato continuerà ad esserlo anche in futuro. Tutto questo lo conduce a non pianificare e ad effettuare spese sconsiderate nell’illusione che tutto nel futuro andrà bene.

Purtroppo questo comportamento non reale ed ottimistico con il passare del tempo porterà il vincitore a dover fare i conti con il proprio portafoglio che a causa di una cattiva gestione del montepremi verrà prosciugato.

Bene a questo punto dopo aver analizzato le motivazioni per cui sarebbe meglio evitare di scommettere e buttar via il proprio denaro, andiamo a scoprire come possiamo utilizzarlo negli investimenti per ottenere importanti risultati nel lungo periodo.

Prima di entrare nel merito voglio darvi un consiglio prezioso, ovvero vi suggerisco di iniziare a prendervi cura della vostra formazione finanziaria in quanto potrebbe sicuramente tornarvi utile nella corretta gestione dei vostri soldi e anche nel caso in cui dovreste essere uno dei fortunati vincitori del Superenalotto.

Di seguito a supporto del mio consiglio ho inserito una grafica che riporta il livello di educazione finanziaria dei diversi paesi, che come possiamo osservare purtroppo trova l’Italia negli ultimi posti. Ci tengo ad evidenziare che attraverso questi articoli cerchiamo di fornire informazioni che possono aiutarvi a implementare la vostra educazione finanziaria. Questo è un aspetto a cui tengo particolarmente e per tale ragione ribadisco nuovamente il consiglio: curate in modo attivo la vostra educazione finanziaria in quanto grazie ad essa riuscirete ad ottenere importanti benefici nella vita di tutti i giorni. (Come ad esempio riuscire a pianificare e conseguire i vostri obiettivi reale: acquisto casa, seconda pensione, etc.).

A questo punto dopo aver verificato quanto strada bisogna fare ancora per migliorare la cultura finanziaria in Italia andiamo a scoprire le motivazioni per cui non dobbiamo scommettere ma al contrario dobbiamo utilizzare i nostri soldi per effettuare degli investimenti finanziari.

Prima motivazione:

Per proteggerci dall’inflazione,

in queso articolo non parleremo di tale fattore in quanto sarà approfondito con un lavoro dedicato, anche se immagino che grazie, anzi purtroppo, al periodo che stiamo attraversando tutti abbiamo quanto meno compreso l’effetto negativo che tale elemento ha sulla vita di tutti i giorni.

A titolo informativo inserisco una breve definizione:

Con il termine INFLAZIONE si indica l’aumento prolungato e generalizzato dei prezzi dei beni e servizi in un determinato periodo di tempo che genera una diminuzione del potere d’acquisto della moneta.

Questo significa che oggi, con 1 EURO, possiamo acquistare meno beni e servizi rispetto al passato.

In sostanza l’inflazione riduce il valore della moneta nel tempo.

Seconda motivazione:

Attraverso gli investimenti è possibile ottenere importanti risultati nel lungo periodo, che ci consentiranno di far crescere il denaro nel tempo in modo tale da poter pianificare e soddisfare i nostri obiettivi e di conseguenza migliorare la qualità della vita.

Come è possibile fare tutto ciò ?

La risposta:

Semplicemente replicando l’andamento dei mercati (indici) più grandi ed importanti a livello mondiale.

Ad esempio possiamo replicare lo S&P500, ovvero l’indice di mercato americano più importante.

Perché bisogna replicare gli indici di mercato più grandi ed importanti ?

Risposta:

In quanto tale tecnica ci permette di beneficiare dei seguenti vantaggi:

Un’elevata diversificazione, che consente di investire in aziende di primissimo livello. Infatti quando utilizziamo uno strumento che replica l’andamento dello S&P 500 è come se investissimo nelle 500 aziende che compongono l’indice stesso, in pratica è come se investiamo ad esempio in: Amazon, Intel, Visa, Mastercard, Microsoft, 3M, Tesla ed Apple, come è possibile verificare dalla grafica di seguito.

In aggiunta le società che compongono tale indice, sono sottoposte ad una verifica periodica, da parte di un apposito comitato, che controllerà la presenza dei requisiti previsti per appartenere all’indice S&P 500, e nel caso in cui per alcune di esse venisse meno la presenza dei requisiti richiesti, il comitato provvederà nelle scadenze prestabilite a sostituirle con nuove società che hanno raggiunto gli standard necessari. In pratica, avremo sempre una diversificazione di qualità che viene effettuata nel tempo e che non richiede il minimo sforzo da parte nostra.

2. Costi ridotti, in quanto il compito di tali strumenti è solamente quello di seguire fedelmente l’andamento dell’indice che intendono replicare. In tal modo vengono eliminati tutti i costi relativi alle analisi e ricerche, effettuate dai gestori, per tentare di capire quali titoli o quali asset class potrebbero avere delle performance migliori di altri. Inoltre tali strumenti sono negoziati come dei normali titoli azionari consentendo di avere sempre un prezzo aggiornato in tempo reale ed una bassa commissione di acquisto, a differenza di altre tipologie di fondi che solitamente sono molto più costosi.

3. Sfruttare la tendenza del mercato a salire nel lungo periodo. Come possiamo verificare dalla grafica, dove è stato riportato l’andamento dello S&P 500 dal 1982 al 2022 (inizio anno), il mercato pur attraversando periodi di importanti e numerosi ribassi, che devono essere ovviamente gestiti nel modo corretto, nel lungo periodo ha la tendenza a crescere e a superare tali momenti conseguendo sempre dei nuovi massimi.

Ripeto, il mercato pur attraversando degli importanti ribassi che devono essere gestiti nel modo corretto, nel lungo periodo è sempre riuscito a superare tali momenti conseguendo dei nuovi massimi.

Ad esempio nonostante il mercato sia crollato nel:

2020 del – 34%

2008 del – 57%

2000 del – 49%

1987 del – 29%

1973 del – 48%

dal 1926 è cresciuto del 1,325,558% nel corso di 96 anni.

Utilizzare il tempo a nostro vantaggio. Il tempo negli investimenti è il migliore alleato dell’investitore, infatti come mostra questa ulteriore grafica all’aumentare del tempo ovvero del periodo di detenzione dell’investimento la possibilità di avere un rendimento negativo diminuisce notevolmente mentre aumenta quella di avere risultati positivi.

State ancora leggendo ?

Se siete ancora qui vuol dire che ho attirato al vostra attenzione e per tale ragione voglio chiudere quello che ormai è diventato un trattato e non più un breve articolo con un’ulteriore grafica ,che vi aiuterà a comprendere come sia possibile ottenere grandi risultati anche investendo piccole somme di denaro in modo tale da superare quello che credo starete dicendo:

“si ok, tutto molto chiaro, ma io non ho un capitale iniziale da investire”

Non è vero!! Pensate solamente ai soldi che sperperate con il gioco. Date un’occhiata alle simulazioni di seguito e scoprite cosa è possibile fare con delle contribuzioni da 100€, 200€, 300€, 400€, 500€ mensili, rimarrete stupiti.

Cosa ne pensate ?

Ancora titubanti…. Sono certo che starete pensando:

“Ok, ho il capitale da investire ed è tutto molto chiaro, ma un orizzonte temporale di investimento di 10 anni, 20 o 30 anni è un periodo troppo lungo per me”….. “non sono disposto ad aspettare cosi tanto“

Vi svelo un segreto:

Qualsiasi attività o caso di successo, in qualsiasi campo, richiede tempo, pazienza, costanza e disciplina!! Senza questi fattori non si arriva da nessuna parte.

Alcuni esempi:

Red Bull lanciata nel 1987 dopo cinque anni aveva un fatturato di 10 milioni di dollari, oggi 6,3 miliardi di dollari.

Usain Bolt si è allenato oltre 20 anni per correre i 100 metri in meno di 10 secondi.

Microsoft ha impiegato 10 anni per arrivare a 100 milioni di dollari di fatturato, oggi 168 miliardi di fatturato.

Walmart ha impiegato 14 anni per arrivare a 100 milioni di dollari di fatturato, oggi 572 miliardi di fatturato.

Southwest Airlines ha impiegato 9 anni per arrivare a 100 milioni di dollari di fatturato, oggi 15,7 miliardi di dollari di fatturato.

Al contrario se pensate di poter diventare ricchi e raggiungere importanti risultati senza sforzo oppure sperando in un avvenimento fortuito, allora avete ragione, l’unico modo è quello di continuare ad affidarsi alla dea bendata.

Investire per 10 anni, 20 anni o 30 anni può essere difficile e faticoso, ma credo allo stesso modo che non avere un euro per il futuro o non avere denaro a sufficienza che consenta di mantenere un buon tenore di vita durante l’età pensionistica sarà altrettanto difficile e doloroso.

Fabrizio Iacovone, 7 novembre 2022