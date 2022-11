Vittime dell’inflazione: “Vendo il mio sangue per mangiare”

Dimensioni testo Piccolo

“Sto vendendo il mio sangue per mangiare, non ho scelta”. L’inflazione è anche questo, storie di vita, di vite economicamente e moralmente distrutte.

Gas, generi alimentari, elettricità e affitto: il prezzo di tutto è salito ai massimi degli ultimi quattro decenni nel corso di pochi mesi. Le finanze delle famiglie sono sotto forte pressione poiché la crescita salariale non riesce a superare l’inflazione. Molti dovrebbero cercarsi un secondo lavoro, tanti lo stanno già facendo.

Ma in alcuni casi anche svolgere due lavori non è sufficiente per sostenere la crisi del costo della vita, così stanno molti stanno trovando conforto nella clinica più vicina per il plasma per donare sangue e per guadagnare denaro extra.

E’ la storia di Cashe Lewis, 31 anni, di Denver, in Colorado.

Lei svolge più lavori e sta cercando di trovarne un terzo per far fronte agli aumenti da inflazione. Cashe lavora sei giorni alla settimana,;a volte più di 16 ore al giorno; solo per pagare le bollette.

“Sono esausta… in un giorno che mi tengo libero, libero dopo una settimana di durissimo lavoro, dono plasma per avere dei soldi extra. Sto letteralmente vendendo il mio sangue.

Ha racccontantato che moltissime delle persone che frequenta, svolgono più lavori” poiché l’inflazione non rende abbordabile neanche la spesa di tutti i giorni. Ma anche i blocchi stradali, gli scioperi che nascono come forma di protesta, generano ulteriori danni.

“Non stiamo vivendo, sopravviviamo a malapena e non abbiamo altra scelta che continuare a farlo”.

Le parole di Lewis fanno un male cane. In che Mondo siamo entrati? In quello della competenza? In qello della digitalizzazione? In quello del proliferare del traffico di droghe ed armi? O peggio ancora siamo entrati nel mondo dell’indiffirenza?

Più americani che mai stanno facendo più lavori mentre l’inflazione spazza via la crescita dei salari reali, una crescita, quella di salari e stipendi reali che è stata negativa per 18 mesi consecutivi.

Così, il tasso di risparmio personale è crollato ai minimo, al 3,1%, appena poco di più di quel 3% che rappresneta il minimo storico.

E alcuni esperti sono preoccupati per il ritmo di crescita del credito al consumo poiché i carichi di debito per le famiglie aumentano, proprio perché i loro salari non possono coprire i costi aggiuntivi di cibo, alloggio ed energia.

Per gli americani ci è voluto un pò di tempo in più rispetto a quanto accaduto in Europa, ma non si può certo dire che siano rimasti a guardare. Ma quanta manipolazione dettata dalle fake news ci circonda? Anche questa storia, la storia che vi sto raccontando quanto è reale e quanto non lo è?

Non lo sappiamo, ma sappiamo che le elezione americane di midterm rappresentano lo spartiacque per vedere dove stia il Paese, dove stia Napoli nello specifico del giornale

Siamo alla viglia delle elezioni presidenziali di mediotermine. Alla vigilia del giro di boa professionale anche di molti di noi? Le elezioni di medio termine rappresentano veramente un momento di cambiamento. Vedremo cosa ci “racconterà” il “genio” dell’urna.

Intanto tutti gli impauriti vivono questi tempi con un’ansia che non avevo neanche immaginato ci potesse essere”. Non è solo Lewis che ha venduto il suo plasma sanguigno per nutrire la famiglia. Molti altri come lei stanno cercando su Internet dove ci si possa recare per donare il sangue ed avere entrate in più per far quadrare il bilancio. Da una clinica di Orlando sottolineano che il numero di persone che hanno donato è raddoppiato nell’ultimo anno, in coincidenza con il picco di inflazione nell’economia.