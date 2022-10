Zuppa di Porro 2 ottobre 2022

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Zuppa di Porro

Watch this video on YouTube

00:00 Guerra, soldati russi in ritirata, rapper russo che si ammazza pur di non andare ad uccidere. Molinari sul vento di libertà che arriva dall’Iran e da Mosca.

03:00 Gas, incredibile pezzo di Antonio Polito che spiega come il problema derivi soltanto dalla speculazione e non ci sia un problema di scarsità della materia prima. Peccato che proprio ieri, come notano tutti i giornali, non siano stati consegnati neanche 1 m³ di gas in Italia per problemi con l’Austria. Mentre, sempre ieri, il Sole 24 ore scrive che le piccole e medie imprese non hanno contratti per il gas.

06:12 Oggi il pezzo che dovete leggere è quello del professor Franco Battaglia sulla Verità che ci spiega come il risparmio energetico sia una baggianata, contro la nostra civiltà.

07:35 Politica, la Meloni ieri fa la sua prima uscita alla Coldiretti e dice una frasetta di cui ho capito poco: cioè risposte efficaci nell’interesse dell’Italia. Nel senso che è il minimo sindacale che uno possa dire, eppure al Giornale pensano che questo sia una sveglia all’Europa.

09:09 Umberto Bossi si fa la sua corrente. Il Pd continua con il suo psicodramma via quotidiano Il Domani.

09:23 Paolo Del Debbio favoloso sfotte Letizia Moratti…

10:38 Repubblica ossessionata, dice che nel governo c’è uno scontro sui tecnici.

11:20 La società del Fatto Quotidiano ha fatto perdere in sei mesi circa 2 milioni di euro.