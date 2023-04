“18 omicidi nella settimana di Pasqua”. Il dato choc

Dimensioni testo Piccolo

La Tunisia nei BRICS?

La Tunisia sta prendendo in considerazione l’adesione ai BRICS a causa dello stallo dei negoziati con il FMI, ha detto il portavoce del Movimento 25 luglio Mahmoud Ben Mabrouk.

Messico: violenza ad Acapulco, 18 omicidi nella Settimana Santa

Dei 18 omicidi registrati in una settimana, quattro sono turisti. Inoltre, sono rimaste ferite sei turiste e due ragazzine. In tutto il Messico in questa settimana di Pasqua si sono registrati in media 88 omicidi al giorno, un disastro nonostante nelle località turistiche il presidente AMLO avesse inviato oltre 8mila soldati per assicurare l’ordine pubblico.

Ortega trasforma il Nicaragua in una catacomba gigante

Un paese trasformato in una gigantesca catacomba, come quelle in cui i cristiani si nascondevano per proteggersi dal despota Nerone, che cercava di recuperare la sua popolarità perduta dopo l’incendio di Roma. Qui lo splendido articolo di Daniel Lozano su El Mundo.

Paolo Manzo, 10 aprile 2023

