Fermi tutti, non era vero. Salim El Koudri: “Non ho tentato il suicidio”

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La notizia si era diffusa ma il nostro Max del Papa qualche dubbio lo aveva avuto. Sicuri abbia Salim El Koudri davvero tentato il suicidio? Risposta: no. A dirlo è lui stesso, come riportato oggi dal Resto del Carlino.

L’attentatore di Modena in effetti ha ingerito dei farmaci e ai secondini ha detto di “sentirsi male”, prima di essere portato al pronto soccorso di Baggiovara (da cui è stato dimesso, su sua richiesta, intorno a mezzanotte). Sarebbe stato lo stesso El Koudri a negare il tentativo di suicidio. Sì, avrebbe preso i farmaci del compagno di cella cardiopatico ma pare volesse “tranquillizzarsi” .

Saranno le indagini, sia quelle interne al carcere Sant’Anna che quelle forse della procura, a stabilire cosa è successo. El Koudri è detenuto infatti nella sezione Icare, il reparto speciale riservato ai detenuti che si teme possano commettere atti di lesionismo o tentare il suicidio.

Intanto le cose si mettono male per il giovane di origine marocchina che il 16 maggio scorso si è lanciato con la sua auto contro la folla in via Emilia Centro, a Modena, uccidendo una persona e falciandone altre sette. Nell’incidente probatorio sulla sua sanità mentale ha stabilito infatti che era perfettamente capace di intendere e di volere al momento dell’attentato, dunque è imputabile e dovrà rispondere – nel processo – del reato di strage per cui è prevista la pena dell’ergastolo.

Siamo oltre il problema del suicidio-non suicidio; quello e lo dico da tempo è che il reparto Icare rappresenta un luogo inidoneo per sostenere persone fragili – denuncia il Garante dei detenuti, Roberto Cavalieri –. Ci sono stato sette, otto volte; vado spesso a fare verifiche e continua ad essere immutato, le criticità permangono”. Certo è strano che l’attentatore abbia avuto accesso ai farmaci del compagno di cella e che i due non fossero controllati. “Resta una domanda, – insiste Cavalieri – . Se El Koudri non ha tentato il suicidio con i farmaci, ci si chiede come li abbia ottenuti. Anche il compagno avrebbe dovuto averli già assunti e allora insisto: come mai erano in possesso di quei farmaci?”.

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