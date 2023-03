“Giustiziati per strada”. Nuova strage in Colombia

Dimensioni testo Piccolo

Il principale artefice del tentato omicidio dell’ex giudice Moro ha lo stesso avvocato del figlio di Lula

Conosciuto come Forjado all’interno del Primo Comando della Capitale, è il leader del commando del PCC che organizza e finanzia rapimenti e attacchi contro le autorità. Forjado era il principale obiettivo dell’Operazione Sequaz, lanciata mercoledì per smantellare un piano per rapire e assassinare Sergio Moro. Forjado è latitante e il suo avvocato Fabio Tofic, lo stesso uomo che ha difeso Fábio Luis Lula da Silva, detto Lulinha, nella Lava Jato, ha assicurato al sito brasiliano Metropoles di non essere stato contattato dal criminale. Il primogenito del Presidente della Repubblica era stato accusato di aver ricevuto più di 100 milioni di dollari dal gruppo Oi/Telemar, attraverso la società Gamecorp ma, grazie a Tofic, l’accusa è stata archiviata lo scorso anno. Coincidenze.

Nicaragua: chiesta una prova in vita del vescovo incarcerato da Ortega

Il vescovo nicaraguense Rolando Alvarez non vede da due mesi la luce del sole, è rinchiuso nel carcere comune di “El Infiernillo”, una terribile cella di punizione. Ha la febbre, è disidratato e non riceve i farmaci di cui ha bisogno.

Cuba: domani si “vota” per il Parlamento, intanto si registra il 19esimo femminicidio da inizio 2023, un record mondiale rispetto alla popolazione

Un nuovo femminicidio è stato registrato a Cuba mercoledì, portando a 19 le donne vittime di violenza sessista nel paese finora nel 2023, secondo il rapporto dell’Osservatorio di genere della pubblicazione femminista indipendente Alas Tensas. In tutto il 2022 erano stati 34.

Dall’inizio di febbraio, quattordici organizzazioni della società civile hanno lanciato un appello affinché il regime cubano dichiari uno “Stato di emergenza per la violenza di genere”.

Nuova strage in Colombia lascia quattro vittime nel sud del Paese

Quattro persone sono state uccise mercoledì notte in una zona rurale a Putumayo quando un gruppo armato le ha giustiziate su una strada. Con questo sono già 26 i massacri registrati finora in Colombia nel 2023, secondo i dati di Indepaz mentre sono stati assassinati 31 leader sociali.

Carestia ad Haiti: il numero di haitiani che soffrono la fame in mezzo alla violenza delle gang è ora la metà della popolazione

4,9 milioni di haitiani, quasi la metà dei circa 12 milioni di residenti del paese, stanno vivendo alti livelli di fame acuta e hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria, secondo le Nazioni Unite. Le nuove proiezioni sono in aumento rispetto allo scorso settembre, quando si stimava che fossero 4,7 milioni gli haitiani senza cibo, con 200mila persone che rischiano di morire.

Paolo Manzo, 25 marzo 2023

