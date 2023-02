Hamilton 68: chi è la fonte fasulla che schedava i “filo-russi”

Dimensioni testo Piccolo

La scorsa settimana, il reporter Matt Taibbi ha rivelato che un gruppo oscuro chiamato “Hamilton 68” aveva accusato chiunque e qualsiasi cosa non gli piacesse di essere influenzato da un bot russo. Praticamente tutte le principali organizzazioni di notizie in America sono implicate, tra cui NBC, CBS, ABC, PBS, CNN, MSNBC, The New York Times e The Washington Post. Tutti hanno citato Hamilton 68 come fonte affidabile, invece era una bufala.

Ma cos’è Hamilton 68? Si tratta, scrive Taibbi, di un “cruscotto” computerizzato progettato per essere utilizzato da giornalisti e accademici per misurare la “disinformazione russa”. Ma ciò che ha realmente misurato sono state le accuse politicamente tendenziose e assolutamente infondate di disinformazione russa al fine di screditare le persone e le opinioni non amate da chi gestiva Hamilton 68.

Chi c’è dietro questo gigantesco esercizio di inganno giornalistico? Bill Kristol, patrono di NeverTrumpery, insieme a John Podesta, ex apparatchik di Hillary Clinton, e Michael McFaul, accademico anti-Trump per eccellenza. Taibbi riferisce che i dirigenti di Twitter erano così scioccati per la proliferazione di notizie legate a Hamilton 68 che hanno ordinato un’analisi forense. Risultato: su molte centinaia di account identificati come bot russi, solo 36 sono stati registrati in Russia e molti di questi 38 erano stati associati a Russia Today, un sito di notizie.

Quindi l’intera bufala “Russia Collusion” è stata inventata, pagata e messa in azione dalla campagna di Hillary Clinton. Mirava e ci riuscì a danneggiare il primo mandato di Trump. Ecco come funzionava: Hamilton 68, un” istituto di ricerca”, inventa affermazioni sui bot russi. I giornalisti poi prendono di mira nemici pubblici come Trump e, come dice Taibbi, “i titoli scorrono”. “La truffa, conclude, “aveva bisogno solo di tre elementi: le credenziali di qualcuno come ‘ex agente dell’FBI’, Clint Watts, l’assenza di qualsiasi parvenza di fact-checking, e il silenzio di aziende come Twitter.”

Taibbi lo chiama “maccartismo digitale”, prendendo persone con opinioni dissidenti o non convenzionali e accusandole in massa di “attività anti-americane”. Ma mentre McCarthy diceva di trovare un comunista sotto ogni letto, Hamilton 68 si è concentrato non sul targeting di sinistra ma su account conservatori.

Paolo Manzo, 2 febbraio 2023

