“Il Ris sapeva dell’alibi di Stasi”. La bomba del perito informatico

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Come se ce ne fosse ancora bisogno, altre ombre si aggiungono a quelle che stanno fortemente ponendo in discussione le indagini scientifiche, relative al caso di Garlasco, condotte dagli uomini dell’allora tenente colonnello Garofano. In particolare, si tratta dell’alibi di Alberto Stasi, scoperto ben due anni dopo dai consulenti del giudice che lo assolse nel 2009: Roberto Porta e Daniele Occhetti.

Quest’ultimo, in collegamento con Salvo Sottile, nel corso di Ore14 sera di giovedì scorso, ha spiegato a chiare lettere che già all’epoca i Ris di Parma erano perfettamente in grado di rilevare che “il Biondino dagli occhi di ghiaccio” era stato al suo computer a scrivere la tesi a partire dalle 9,35 di quel drammatico 13 agosto del 2007.

Alla domanda di Sottile se nel dicembre del 2007 i Ris disponessero di dati utili per la verifica dell’alibi di Stasi, così risponde il perito informatico: “Si, glielo lo confermo. Qui la situazione è del tutto analoga e simmetrica a quello che avete discusso adesso per altri campi, come le corse elettro-foretiche. Qui si tratta di una situazione dove i Ris potevano sicuramente già confermare un alibi di Stasi, anche qui per questioni di omissioni, mancati approfondimenti, che hanno comunicato nelle conclusioni una direzione completamente diversa da quella che avevano in mano.”

In sostanza, per sintetizzare, gli uomini di Garofano scrivono due cose fondamentali nella loro relazione finale: a) che non erano stati rilevati file temporali in grado di provare il fidanzato della vittima avesse lavorato alla tesi oltre le 10 del mattino (ricordiamo che in quel momento per l’accusa il delitto sarebbe avvenuto intorno alle 11); b) che pur riconoscendo una lunga serie di accessi sullo stesso pc da parte dei Carabinieri della Territoriale, tutto questo non avrebbe in alcun modo compromesso gli esiti finali dalle loro analisi.

Insomma, se non è Dna/sangue è alibi informatico, se non è zuppa è pan bagnato, la domanda che ci poniamo con crescente interesse è sempre la stessa: ma chi ha incastrato “Roger Rabbit”?

Claudio Romiti, 17 ottobre 2026

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