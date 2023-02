Maduro? Sta trasformando il Venezuela in una nuova Cuba

Dimensioni testo Piccolo

Il paradiso perduto della marijuana in California

I sostenitori della marijuana ci hanno detto che legalizzare la droga avrebbe frenato il mercato nero. Stiamo ancora aspettando. L’opposto è accaduto in California, dove un eccesso di erba illegale sta sotto quotando i fornitori legali. Gli elettori della California nel 2016 hanno approvato la coltivazione, la vendita e il possesso di erba per uso ricreativo. La marijuana è classificata come droga Schedule I ai sensi del Federal Controlled Substances Act, il che significa che ha un alto potenziale di abuso ed è illegale possedere, produrre e vendere secondo la legge federale.

Ma i legislatori statali e gli elettori in 21 stati sono stati convinti che la droga non è un pericolo maggiore per la salute pubblica rispetto all’alcol, e legalizzarla per uso ricreativo all’interno dei loro confini aumenterà i posti di lavoro e le entrate fiscali. La California è stato il primo stato in questo esperimento, e non sta andando bene. Le tasse elevate e la regolamentazione hanno reso più difficile per le imprese con licenza statale fare soldi. I prezzi significativamente più alti nel mercato regolamentato dallo stato hanno portato a un boom del mercato nero controllato dai cartelli della droga, che ha portato a un boom della violenza. Ne scrive oggi il Wall Street Journal.

Il ministro della Giustizia colombiano difende “l’incesto consensuale”

Il ministro di Petro, Néstor Osuna, ha difeso che le relazioni incestuose consensuali tra due parenti adulti non dovrebbero essere classificate come reato nel codice penale. “Quello che proponiamo è che due persone, entrambe maggiorenni, che acconsentono liberamente a fare sesso, non siano mandate in carcere, anche se parenti”. “Reati sessuali come stupro e abuso sono crimini. L’incesto che corrisponde al sesso liberamente consensuale tra due adulti che sono parenti invece no”, ha insistito. In tal senso, ha sottolineato che i delitti di natura sessuale continueranno ad essere severamente puniti dalla legge, poiché “viene eliminato il reato autonomo dell’incesto, non le aggravanti che hanno gli altri delitti sessuali”.

Il Venezuela uniforma la sua giustizia con quella di Cuba

Il procuratore generale di Maduro oggi va all’Avana per uno scambio su questioni giudiziarie con la dittatura di Miguel Díaz-Canel e terrà una conferenza magistrale all’Università dell’Avana sulla “storia dei diritti umani in Venezuela e nel mondo”. Parteciperà inoltre come relatore al primo incontro di pubblicazioni teoriche di partiti e movimenti di sinistra denominato “Fidel e la solidarietà internazionale”.

Appropriazione indebita in PDVSA da 80 milioni di dollari in cui sono coinvolti un magnate venezuelano, un militare e un finanziere svizzero.

Le autorità spagnole hanno rivelato che il magnate venezuelano José Roberto Rincón, un finanziere svizzero vicino al chavismo, e l’ex soldato venezuelano Said Cabrera Abraham sono responsabili di un’operazione che ha fatto sparire 80 milioni di dollari. Secondo i documenti a cui hanno avuto accesso i media spagnoli, le persone indagate hanno dirottato almeno sette milioni di dollari verso banche delle Bahamas e di Curaçao. Inoltre, tra le persone coinvolte ci sono i fratelli argentini Diego e Sergio Gustavo Marynberg, molto vicini al chavismo e che sono accusati di aver contribuito a nascondere la fortuna del dittatore Maduro.

Lula domani parte per gli USA. Incontra Biden con la sfida di non “provocare” Cina e Russia

Questo il titolo della Folha di San Paolo, che la dice lunga sul posizionamento del presidente verdeoro. La “difesa della democrazia” dominerà l’incontro del brasiliano con l’americano venerdì. Lula lo farà, tuttavia, senza posizionarsi come antagonista di Cina e Russia.

Il Brasile si unisce come paese garante alla “pace totale” tra la Colombia e l’ELN.

Il ministero degli Affari esteri brasiliano ha detto ieri di aver accettato l’invito della Colombia a partecipare alla tavola rotonda del Dialogo per la pace tra il governo colombiano e la guerriglia cattocomunista dell’Esercito di liberazione nazionale (ELN) come paese garante. Gli altri paesi già garanti sono Cuba, Venezuela e Norvegia mentre Cile e Messico sono stati invitati da Petro e dovrebbero aggiungersi nei prossimi giorni alla supervisione del dialogo.

Paolo Manzo, 8 febbraio 2023

