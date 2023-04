“Mezzo miliardo di dollari.” La folle richiesta di Biden

Dimensioni testo Piccolo

L’infermiera di Chavez è stata condannata a 15 anni di carcere

Claudia Patricia Díaz Guillén, che era infermiera del defunto ex presidente del Venezuela e suo marito, Adrian José Velásquez Figueroa, ex guardia del corpo di Chavez, sono stati condannati ieri a 15 anni di carcere e tre anni di libertà vigilata da un tribunale della Florida. Inoltre, la corte ha stabilito che devono restituire 136 milioni di dollari in beni e contanti, equivalenti al profitto ottenuto partecipando a uno schema di riciclaggio di denaro corrotto che ha dissanguato le casse dello stato venezuelano. Furono i “Panama Papers” a portare alla luce questa corruzione, rivelando che l’ex infermiera aveva una società offshore alle Seychelles.

Biden chiede al Congresso Usa mezzo miliardo di dollari per il Fondo Amazonia del Brasile

Il presidente degli Stati Uniti chiederà al Congresso degli Stati Uniti di approvare un esborso di 500 milioni di dollari (455,7 milioni di euro) per il Fondo Amazonia. Inoltre, il paese donerà un miliardo di dollari al Green Climate Fund, uno strumento della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che mira a mobilitare finanziamenti per il clima per i paesi in via di sviluppo. Entrambi gli annunci faranno parte dell’incontro di oggi del Forum delle maggiori economie su energia e clima, iniziativa dell’ex presidente Barack Obama che Biden ha rilanciato. Biden incoraggerà inoltre i paesi ad adottare misure per ridurre a zero le emissioni inquinanti dei trasporti e della produzione di energia, nonché ridurre la quantità di composti dannosi per l’ambiente, come il metano o gli idrofluorocarburi. Infine, Biden difenderà gli investimenti nelle tecnologie di cattura del carbonio e chiederà ai Paesi di assumere impegni in vista della COP28.

Il Brasile presenta la sua candidatura alla presidenza del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici

Lula ha presentato Thelma Krug come candidata alla presidenza dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, per il suo acronimo in inglese) per il periodo tra il 2023 e il 2027. La nomina del capo dell’IPCC, che gestirà miliardi, avverrà durante la 59a sessione plenaria dell’organismo, che si terrà dal 24 al 28 luglio nella capitale del Kenya, Nairobi. Con questa candidatura, il governo brasiliano cerca di dimostrare la “priorità” che dà agli “sforzi globali per combattere il cambiamento climatico”; una posizione che si riflette anche nella candidatura della città di Belém a ospitare nel 2025 la COP30, il Summit sul clima dell’Onu.

La Krug è stata Segretario del Ministero dell’Ambiente con Lula dal 2007 al 2008, dove Lula ha disboscato più di Bolsonaro l’Amazzonia. All’IPCC, la Krug ha copresieduto con Dilma nel 2015 il Gruppo di lavoro sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra e, sempre dal 2015, è vicepresidente dell”IPCC, creato nel 1988 dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e dall’Organizzazione meteorologica mondiale, ovvero l’organismo delle Nazioni Unite incaricato di valutare la scienza relativa ai cambiamenti climatici.

Biden autorizza transazioni della compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA

Le autorità degli Stati Uniti hanno autorizzato ieri alcune transazioni relative alle obbligazioni della compagnia petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela, la PDVSA di Maduro. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro americano guidato dalla Yellen, ha indicato in un comunicato che sarà consentita la transazione relativa all'”8,5 per cento delle obbligazioni” della suddetta società statale a partire dal prossimo 20 luglio.

Borrell e l’amministrazione Biden parteciperanno al vertice sul Venezuela organizzato da Petro in Colombia

L’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera, Josep Borrell, succeduto alla Mogherini, vuole rilanciare con Petro il dialogo tra dittatura di Maduro e opposizione. Al summit ci saranno anche rappresentanti dell’Amministrazione Biden. Questa iniziativa è stata applaudita da Maduro, che vede nel vertice “una buona occasione” per “voltare pagina in questo momento tortuoso di sanzioni” e, come Petro, chiede “sanzioni zero” contro Caracas.

Paolo Manzo, 20 aprile 2023

