Morte David Rossi, la svolta della Commissione: “Ecco i nomi di mandante e organizzatore”

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Le accuse sono pesantissime. E anche clamorose. “In base agli elementi acquisiti dalla Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari, quale mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di David Rossi, e Gabriele Ceccherelli, quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni”.

A dirlo è Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte David Rossi. “L’Ufficio di presidenza ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell’ambito di alcuni colloqui con detenuti”, ha spiegato il parlamentare dopo che nei giorni scorsi i Ris avevano avanzato ipotesi clamorose dopo i rilievi effettuati sia sulla caduta dell’ex manager di Mps sia sui video dell’uomo misterioso che compare nel vicolo quando Rossi era ancora vivo. “Ho chiesto l’acquisizione dei verbali nella parte pubblica – ha detto invece Carmelo Miceli, legale dei familiari di David Rossi – Ci riserviamo di leggere i verbali quando saranno disponibili”.

Immediata la smentita dei diretti interessati. “Non so niente, non conosco nessuno di questa vicenda, l’unica volta che sono stato a Siena è stato per comprare un paio di scarpe, non ho nulla a che fare con questa vicenda”, ha detto Gabriele Ceccherelli, esponente del calcio storico fiorentino. Mussari invece è stato presidente della Fondazione del Monte dei Paschi dal 2001 al 2006 e poi presidente del Monte dei Paschi di Siena dal 2006 al 2012.

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