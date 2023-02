Oltre 10mila russe incinte in Argentina: ecco perché

Dimensioni testo Piccolo

Biden e Lula da Silva siglano una nuova alleanza della sinistra alla Casa Bianca

Joe Biden e Luiz Inácio Lula da Silva hanno suggellato lo scorso venerdì un’alleanza rafforzata dagli attacchi simili che le istituzioni hanno subito nelle insurrezioni di Washington nel 2021 e Brasilia lo scorso gennaio. Il brasiliano ha detto apertamente che con Bolsonaro, uno stretto alleato di Trump, il Brasile si era “isolato dal mondo”, che il suo predecessore disprezzava le relazioni internazionali e viveva di “notizie false, mattina, mezzogiorno e notte.” A quel punto, Biden ha risposto, riferendosi a Trump:” Suona come qualcosa di già noto a me.” Lula ha anche approfittato della sua prima visita a Washington dopo il suo ritorno al potere per stabilire e consolidare un nuovo legame di affinità ideologica tra Brasile e Stati Uniti. L’agenda brasiliana dice tutto. Prima ha incontrato il senatore Bernie Sanders, icona della sinistra americana, dichiarato socialista che ha combattuto prima con Hillary Clinton e poi con Biden per la presidenza. Successivamente, Lula ha ricevuto deputati democratici, tra cui i leader della nuova sinistra statunitense, come Alexandria Ocasio-Cortez. Lula ha anche incontrato i rappresentanti dei più grandi sindacati degli Stati Uniti, come il gruppo AFLCIO di cui Lula è stato un fermo alleato quando deteneva il potere. L’ultima cosa è stata vedere Biden con una strategia di accettazione immediata dell’agenda del presidente USA. Il brasiliano ha proposto il suo piano di pace per la guerra in Ucraina che prevede il coinvolgimento della Cina in un dialogo in cui placare in qualche modo la Russia mentre la presidenza americana ha ribadito la sua posizione: la Russia è la potenza aggressore e deve ritirarsi dall’Ucraina prima di negoziare.

L’Argentina registra l’ingresso di oltre 10.000 russe incinte

Il governo sospetta che, dopo il parto, cerchino di ottenere un passaporto argentino che dia loro accesso a 171 paesi senza visto. “Il problema è che arrivano, fanno figli, li iscrivono come argentini, lasciano una procura e non tornano più”, ha detto ieri il direttore dell’immigrazione Carignano. Circa 10.500 russe in gravidanza di oltre 30 settimane sono entrate in Argentina nell’ultimo anno, 5.819 delle quali negli ultimi tre mesi, per partorire, ha riferito il governo del paese sudamericano . 7.000 delle russe entrate per partorire non sono più in Argentina. Carignano ha confermato che la Giustizia sta indagando “sulle bande che stanno dietro” al flusso di donne incinte di russe che l’Argentina. “Arrivano tutte solo nella settimana 33 di gravidanza”, quindi “c’è un modello di comportamento su cui stiamo indagando”, ha aggiunto Carignano, che ha spiegato che si tratta di donne con alto potere d’acquisto che hanno dichiarato di aver visitato l’Argentina con agenzie che offrivano loro servizi turistici. Solo il 9 febbraio sono arrivate in Argentina 33 cittadine russe di cui sei sono trattenute all’aeroporto internazionale di Ezeiza per controlli. Secondo il funzionario, non è reato partorire in Argentina se lo si fa con visto: la persona di nazionalità non Mercosur, blocco formato anche da Brasile, Paraguay e Uruguay, deve recarsi in un consolato e ottenere un visto che spieghi perché vogliono avere il tuo bambino in quel paese. Nonostante il consolato russo “insiste affinché entrino le sei donne detenute”, il funzionario ha indicato che si sta prestando attenzione affinché gli altri Paesi non perdano la “fiducia” nell’Argentina e che tutte siano assistite da un avvocato.

Argentina: ondata di violenza della narco gang a Rosario

Nel 2023, la terza città più popolosa del paese (1,3 milioni di abitanti) ha registrato almeno 34 omicidi, dopo i 287 avvenuti nel 2022, un record nella storia di Rosario. L’anno scorso sette morti su dieci si sono verificati nel quadro di organizzazioni criminali. Negli ultimi giorni, la situazione si è intensificata con il susseguirsi di eventi scioccanti, come l’omicidio per strada del musicista Lorenzo ‘Jimi’ Altamirano, che si ritiene sia stata una vittima scelta a caso per inviare un messaggio mafioso. Ma l’omicidio di un 72enne da sicari che ha lasciato ferito un bambino che stava giocando in strada e l’omicidio di una giovane donna davanti alla porta di una casa che si ritiene essere un punto di vendita di droga, così come le quotidiane sparatorie di fronte a edifici pubblici.

AMLO consegna l’ordine dell’aquila azteca, massima onorificenza messicana, a Díaz-Canel

“Cuba è il paese che per più di sei decenni ha affermato politicamente la sua indipendenza confrontandosi con gli Stati Uniti. Di conseguenza, credo che, per la sua lotta in difesa della sovranità del suo paese, il popolo cubano rappresentato dal suo presidente meriti il premio della dignità e quell’isola deve essere considerata la nuova Numancia”, ha detto il presidente messicano nella consegna durante la visita del dittatore cubano in Messico. Il partito degli ex presidenti Fox e Calderón, il PAN, ha ripudiato la consegna della massima onorificenza a un dittatore, ricordando che il regime cubano ha oltre 1.000 “prigionieri politici”, molti dei quali per aver manifestato l’11 luglio 2021 per chiedere “pane e libertà”. Díaz-Canel ha esaltato l’invio di specialisti della salute cubani in Messico, riferendosi agli oltre 500 medici come parte di un accordo firmato tra i due governi. Il PAN ha replicato che il rafforzamento delle relazioni bilaterali attraverso questo accordo “avvenga nel contesto della schiavitù moderna, del traffico di esseri umani e delle flagranti violazioni dei loro diritti umani, poiché queste persone non hanno la libertà di scegliere se vogliono partecipare e ottenere solo il 9% del pagamento totale che viene fatto direttamente al regime”.

López Obrador annuncia che guiderà un movimento contro il blocco di Cuba

Il presidente del Messico ha annunciato ieri, in coincidenza con la visita di Díaz-Canel, che il suo paese guiderà un movimento contro le sanzioni e il blocco imposti a Cuba dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. “Il Messico guiderà un movimento più attivo affinché tutti i paesi si uniscano e difendano l’indipendenza e la sovranità di Cuba. Assurdo trattarli come un paese terrorista o inserirli nella lista nera dei presunti paesi terroristi. Cuba è un popolo e un governo profondamente umano. Lunga vita al degno popolo di Cuba!”, ha gridato López Obrador dopo aver consegnato l’Ordine dell’Aquila azteca a Díaz-Canel.

La Bolivia cita a testimoniare la Chiesa cattolica per il processo al “golpe” del 2019

Un memorandum del 30 gennaio scorso dell’Ufficio del Procuratore Generale dello Stato chiede al procuratore Omar Mejillones, incaricato di indagare sul caso “colpo di stato I”, di convocare i membri della Conferenza episcopale boliviana (CEB) a testimoniare. La curia ecclesiastica ha stimolato il dialogo durante gli eventi del 2019. Citati a giudizio monsignor Ricardo Centellas Guzmán, Vicepresidente della CEB nel 2019; Aurelio Pesoa Ribera, allora Segretario Generale della CEB; Monsignor Giovani Edgar Arana, che nel 2019 era Vescovo ausiliare di El Alto e padre José Fuentes Cano, che nel 2019 era vice segretario generale della CEB. I vescovi boliviani hanno informato che fino ad ora non avevano ricevuto alcuna chiamata per testimoniare sul ruolo che hanno svolto nel novembre 2019. Il 16 giugno 2021, la CEB aveva consegnato un rapporto indirizzato a Papa Francesco e alla Procura sulla loro partecipazione alla crisi politica di ottobre e novembre 2019, rivelando le trattative all’Università Cattolica prima dell’assunzione di Jeanine Áñez alla presidenza, da oltre un anno e mezzo in carcere.

Paolo Manzo, 13 febbraio 2023

