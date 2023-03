“Oltre 50mila sfollati”. Le cause della guerra in Colombia

Dimensioni testo Piccolo

Brasile: la polizia sventa un attentato del PCC contro l’ex giudice della Lava Jato, il senatore Sergio Moro ma Lula lo attacca

La polizia federale ha fatto irruzione in diversi stati per sgominare un commando del Primeiro Comando da Capital (PCC), la principale organizzazione criminale del Brasile, che stava pianificando omicidi, tra cui quello dell’ex giudice oggi senatore Sérgio Moro, che in qualità di magistrato aveva presieduto l’inchiesta per corruzione e riciclaggio iniziata nel 2014. I sospetti avevano affittato case vicino alla casa e all’ufficio di Moro nella capitale di Paraná, Curitiba, e avevano eretto muri per creare stanze che potevano essere utilizzate per nascondere gli ostaggi ed eventualmente giustiziarli.

L’altro ieri Lula, in un’intervista al portale di sinistra Brasil247 da lui finanziato, aveva detto che il suo obiettivo, quando era in carcere, era uno solo: “fottere Moro”, ovvero il giudice che lo aveva fatto arrestare. In Brasile la polemica infuria, dopo che Lula ha confessato di volersi vendicare di Sergio Moro e la polizia ha arrestato la banda che progettava il suo assassinio. Ad aggravare la tensione ieri Lula ha detto che l’attentato sventato contro l’ex giudice anticrimine sarebbe “un’altra invenzione di Moro”.

Elían González, il bambino cubano conteso, diventerà parlamentare

Nel 2000, González fu protagonista di un incidente internazionale quando arrivò negli Stati Uniti su una barca da Cuba, dopo che sua madre e altre undici persone morirono durante il viaggio in mare. Oggi lo stesso Elián González, che all’inizio del millennio fu al centro di una battaglia politica tra il defunto dittatore Fidel Castro e gli esuli dell’isola di Miami, negli Stati Uniti, è candidato alle elezioni che si terranno domenica e sarà eletto deputato. “Fidel Castro sarebbe orgoglioso della mia elezione”, ha detto ieri a Juventud Rebelde.

Croce Rossa: la situazione umanitaria della Colombia è peggiorata nel 2022

Secondo il rapporto annuale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, in Colombia ci sono stati più di 58.000 sfollati a causa del conflitto armato.

Paolo Manzo, 24 marzo 2023

