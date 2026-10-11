Una manciata di voti verdi per distruggere l’Europa

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Ci sono analisi dettagliate, introspezioni motivazionali, studi e sondaggi, verifiche ambientali e produttive, monitoraggi infrastrutturali e verifiche…. Tutte balle. A tagliare corto con tutte le spiegazioni è stato Tito Tettamanti, grande uomo di finanza, fondatore di Fidinam, che all’età di oltre novant’anni con una lucidità da trentenne, non ha esitato a fornire l’unica spiegazione possibile al suicidio europeo frutto del Green deal.

“Ursula Von der Layen – ha affermato davanti a una platea di circa 200 imprenditori e rappresentanti delle istituzioni confluiti a Lugano per la nona edizione di Un mare di Svizzera – non aveva i voti sufficienti per diventare presidente della Commissione europea. L’unico modo possibile era “comprare” i voti degli ambientalisti e dei verdi. Lo ha fatto firmando la condanna dell’Europa e della sua economia. Così è nato e si è sviluppato il Green deal”.

E secondo Tettamanti il conto dei danni è ancora parziale. Il primo settore a subirne le conseguenze in modo traumatico è stato quello dell’automotive. Ma uno dopo l’altro anche gli altri comparti industriali e produttivi, nonché i fornitori dei servizi, pagheranno il più alto dazio autoimposto nella storia non solo dell’Europa. Sta accadendo ormai da mesi nel mondo dei trasporti marittimi con l’ETS, la tassa sulle emissioni, che rende sempre meno competitive – come sottolineato da Stefano Messina, presidente di Assarmatori – le flotte e i porti europei”

Per altro “sull’altare degli interessi politici – secondo Tettamanti – si è optato per strategie politiche ed economiche improntate a utopie, ideologia, presunzione (non è certo l’Europa con la sua incidenza del 6% sull’inquinamento globale del pianeta a poter risolvere il tema del riscaldamento globale), con una conseguente colpevolizzazione generalizzata degli operatori “chiamati a dimostrare, (con un paradosso di inversione nei termini del dibattito) che…sono persone oneste e non delinquenti e speculatori.

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