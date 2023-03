Usa, il video choc: migliaia di migranti tentano di sfondare il confine

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

In Messico vendono in farmacia medicine contraffatte con il fentanyl

I funzionari della Drug Enforcement Administration e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, la Dea, sanno da più di tre anni che alcune farmacie in Messico vendono farmaci contraffatti con fentanil e che molti turisti americani le comprano, vanno in overdose e muoiono. Come il 29enne Brennan Harrell morto per overdose di fentanil dopo che lui e un amico avevano acquistato pillole antidolorifiche a Cabo San Lucas. Il mese scorso, un’indagine del Los Angeles Times ha scoperto che alcune farmacie nel nord — ovest del Messico, tra cui diverse a Cabo, non solo spacciano le pillole di fentanil come ossicodone, ma vendono anche compresse di metanfetamina come Adderall. È impossibile dire quante persone sono state danneggiate da questa pratica, perché il governo degli Stati Uniti non rilascia dati su questo “problema”.

Né la Dea né il Dipartimento di Stato Usa hanno fornito risposte alle domande del Los Angeles Times invocando la legge sulla privacy. Poco dopo la morte di Harrell, i funzionari di Cabo San Lucas hanno detto a Mary Harrell che suo figlio giovane e sano aveva avuto un attacco di cuore. La famiglia ha appreso cosa è realmente accaduto settimane dopo, quando hanno rintracciato un medico legale in California disposto a condurre un’autopsia e test tossicologici approfonditi: overdose da fentanyl.

Nicaragua: nuovo massacro contro la comunità indigena

L’attacco alla riserva della biosfera di Bosawas, nel nord-est del Nicaragua, ha provocato almeno cinque morti, tre feriti e 16 case bruciate. Il direttore della Fundación del Río, Amaru Ruiz, ha affermato che l’attacco è stato effettuato da coloni, come sono noti i gruppi meticci che invadono le terre indigene della regione. Ruiz ha anche indicato che le vittime “sono state brutalmente assassinate” e che alcuni corpi sono stati mutilati.

La prima donna presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, legalizza pillola del giorno dopo

L’Honduras, che è un paese fortemente cattolico, aveva vietato l’uso e la vendita della pillola del giorno dopo nel 2009. La Castro ne aveva permesso l’uso per le vittime di stupro nel novembre 2022. Gli aborti sono criminalizzati nel paese centroamericano e, se condannata, una donna rischia sei anni di carcere. Questo viene applicato anche in caso di stupro o incesto.

Immagini impressionanti: 2000 migranti venezuelani cercano di entrare a forza negli Usa

I migranti si basavano su una voce secondo cui sarebbero stati autorizzati a entrare per un presunto “giorno del migrante” attraverso uno dei ponti di confine situati a Ciudad Juárez in Messico, nel disperato tentativo di ottenere asilo negli Usa. Le immagini mostrano il momento in cui un gruppo di mamme con bambini, si precipita sul ponte gridando “Usa!” Clicca per il video.

Paolo Manzo, 14 marzo 2023

Tutto sull’America Latina e il suo impatto su economia e politica del vecchio continente. Iscriviti gratis alla newsletter di Paolo Manzo http://paolomanzo.substack.com. Dopo una settimana se vuoi con un abbonamento di 30 euro l’anno avrai diritto oltre che alla newsletter a webinar e dossier di inchiesta esclusivi.