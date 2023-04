Adesso Putin mira ai Caraibi

in

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Venezuela, stato criminale

Nel 2022, almeno 824 persone sono state uccise dalla polizia e dai militari chavisti, secondo una ricerca congiunta dell’Ong Provea e della Fondazione Centro Gumilla, un centro di ricerca e azione sociale gestito dalla Compagnia di Gesù in Venezuela.

La nuova dottrina di Putin punta all’America Latina

Mosca prende di mira l’America Latina per stabilire alleanze militari e affrontare gli Stati Uniti. La Russia approfondirà le relazioni “reciprocamente vantaggiose” con l’America Latina e i Caraibi, compresa la cooperazione militare, con l’obiettivo di aggiungere partner per affrontare “le pressioni degli Stati Uniti”, secondo il nuovo concetto di politica estera russa approvato da Vladimir Putin ieri. “Dato il progressivo rafforzamento della sovranità e del potenziale multiforme degli Stati latinoamericani e caraibici, la Russia intende sviluppare relazioni pragmatiche, de-ideologizzate e reciprocamente vantaggiose con loro”, afferma il documento. Per raggiungere questi obiettivi, la Russia si concentrerà sul “sostegno agli stati latinoamericani interessati, sotto la pressione degli Stati Uniti e dei suoi alleati, nella salvaguardia della loro sovranità e indipendenza, anche attraverso l’istituzione e l’espansione della cooperazione militare, tecnico-militare e di sicurezza”.

Secondo Putin, ciò significa “rafforzare l’amicizia, la comprensione reciproca e approfondire le molteplici partnership reciprocamente vantaggiose” con Brasile, Cuba, Nicaragua e Venezuela. Inoltre, prevede di “sviluppare relazioni con altri stati dell’America Latina, tenendo conto del grado di indipendenza “e del suo atteggiamento” costruttivo” nei confronti della Russia. La Russia cercherà anche di “aumentare il commercio e gli investimenti in America Latina e nei Caraibi, anche attraverso la cooperazione” con gli organismi di integrazione regionale. In particolare, la nuova dottrina ha focalizzato il suo interesse sulla Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC), il Mercosur, il Sistema di integrazione centroamericana (SICA), l’Alleanza bolivariana per i popoli della nostra America (ALBA), l’Alleanza del Pacifico e la Comunità caraibica.

Il cartello indignante di Western Union: “Cuba è aperta agli affari!”

L’insegna davanti all’ufficio di Western Union situato al 6590 di Pembroke Road, a Miami, ha suscitato l’indignazione dei clienti cubani. “Cuba è aperta agli affari!” recita il manifesto in inglese, illustrato con una bandiera dell’Isola e dove si ricorda anche che il limite delle spedizioni è di 2 mila dollari su carte di debito in valuta liberamente convertibile (MLC) o conti bancari cubani. Il servizio è disponibile, prosegue, per Banco Popolare, Metropolitana e Credito e Commercio (Bandec).

“Questa è una bugia”, ha rimproverato i dipendenti giovedì un emigrante dell’Avana: “C’è una dittatura, è un regime totalitario, oppressivo, repressivo, assassino”. I dipendenti, imbarazzati e gentili, erano d’accordo con lui: “Penso che intenda dire che a differenza di quando Western Union era chiusa a Cuba, ora puoi inviare denaro”. Per il cliente si tratta di qualcosa di molto diverso da quanto suggerisce il poster, che descrive come “una mancanza di rispetto per l’esilio”. All’inizio di questo mese, Western Union ha annunciato l’apertura dell’invio di rimesse a Cuba da tutti i suoi uffici negli Stati Uniti, tramite l’agenzia cubana Orbit.

100 migranti scappano dal centro di detenzione nel sud del Messico

Il fatto è avvenuto in Chiapas, pochi giorni dopo la morte di 39 migranti durante un incendio in una stazione di immigrazione a Ciudad Juárez, al confine con gli Stati Uniti.

Il FMI approva l’esborso di altri 5,4 miliardi di dollari per l’Argentina

“La decisione del Consiglio rende possibile un esborso immediato di 5,4 miliardi di dollari, portando gli esborsi totali previsti dall’accordo a circa 28,9 miliardi di dollari”, ha reso noto il FMI.

Paolo Manzo, 2 aprile 2023

Tutto sull’America Latina e il suo impatto su economia e politica del vecchio continente. Iscriviti gratis alla newsletter di Paolo Manzo http://paolomanzo.substack.com. Dopo una settimana se vuoi con un abbonamento di 30 euro l’anno avrai diritto oltre che alla newsletter a webinar e dossier di inchiesta esclusivi.