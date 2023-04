“Bimba di 7 anni arrestata e interrogata”. La storia choc

Dimensioni testo Piccolo

Cuba: la polizia arresta e interroga una bambina di 7 anni per “poco fervore rivoluzionario”

Funzionari della sicurezza dello stato comunista a Camagüey, Cuba, giovedì hanno arrestato e interrogato Katherin Acosta Peña, sette anni, a causa di sua madre, la dissidente Marisol Peña Cobas, accusata di corruzione di giovani per non aver indottrinato la Acosta al comunismo. La Peña – che ha trascorso un mese in isolamento dopo essersi unita alle proteste anticomuniste dell’11 luglio 2021 – ha rivelato a fine marzo che le autorità cubane l’avevano arrestata per il reato di “atti contro il normale sviluppo dei minori” perché si era rifiutata di insegnare sua figlia ad amare la famiglia Castro e il suo presidente, Miguel Díaz-Canel.

Peña è attualmente libera su cauzione. L’interrogatorio della bambina di sette anni è l’ultimo episodio documentato di intimidazione e abuso di stato contro i minori. Il regime di Castro ha aumentato la persecuzione dei bambini, in particolare delle ragazze, dallo scoppio del dissenso nel 2021. Detenzioni, processi e condanne di bambini ad anni di carcere in base ai codici legali per adulti sono diventati sempre più comuni, così come gli abusi della polizia contro le ragazze. Giovedì, la Peña ha trasmesso in live streaming il momento in cui agenti della sicurezza di stato erano davanti alla sua porta, per portarle via sua figlia.

Il regime castrista annuncia almeno due voli mensili con deportati dagli Stati Uniti

I voli sono previsti prima che gli Stati Uniti mettano fine alle restrizioni sull’asilo legate alla pandemia l’11 maggio, il che dovrebbe aumentare il numero di persone che cercano di entrare nel paese dal Messico. A dicembre, le autorità di frontiera statunitensi hanno denunciato la detenzione di 43mila cubani al confine con il Messico. I due paesi hanno pianificato cinque voli di deportazione da novembre ma li hanno cancellati per diversi motivi operativi. Washington si sta rapidamente preparando alla fine del cosiddetto Titolo 42, una misura di sanità pubblica in base alla quale ci sono state più di 2,7 milioni di espulsioni con l’argomento di prevenire la trasmissione di Covid-19.

Lanciano in El Salvador un videogioco in cui Bukele perseguita i membri di una gang

Nel videogioco il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, insegue i membri di una gang ed ha accumulato più di 10.000 download nella sua versione beta. Il gioco si basa sul regime di emergenza, che sospende i diritti costituzionali e ha portato a più di 67mila arresti e più di 5mila denunce di violazioni dei diritti umani.

Maduro si dice orgoglioso della sua gestione, dopo un decennio al potere

“10 anni dopo, mi sento orgoglioso della battaglia che abbiamo dato, mi sento orgoglioso del popolo venezuelano, degli uomini e delle donne sul campo (…) Mi sento orgoglioso della storia che stiamo scrivendo e mi sento orgoglioso , soprattutto, della storia che deve ancora essere scritta, che sarà una storia ancora più grande”, ha sottolineato in un atto in occasione del decennale della sua ascesa al potere. Chissà perché con lui al potere quasi 8 milioni di venezuelani (su 30 milioni) sono fuggiti dal Venezuela.

Paolo Manzo, 16 aprile 2023

