Caro Porro, caccia al tesoro: ecco la soluzione se non si trova in libreria

Ciao Nicola,

al tuo sondaggio aggiungi che all’aeroporto di Bologna, libreria Mondadori, il tuo libro c’è.

See you alla Ripartenza.

Simona

Buonasera Nicola,

desidero portare alla tua conoscenza ciò che mi è accaduto il 21 dicembre presso la libreria Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano, dove mi ero recato per acquistare vari libri tra cui il tuo.

Ebbene, dopo aver cercato e trovato i libri d’arte e musica rock, ho cercato, invano, per tutto il piano, e non solo, Il Padreterno è liberale.

Esausto, mi sono recato alla cassa dove ho chiesto al commesso il libro, il quale, sorprendentemente, mi ha chiesto di quale autore era, al che gli ho risposto… del noto giornalista televisivo Nicola Porro. Insomma, mi ha risposto che il libro non l’avevano e che non era ordinabile, affermando anche che non era possibile trovarlo nelle altre librerie Feltrinelli di Milano.

La mia risposta è stata la seguente: è chiaro che si tratta di una precisa scelta editoriale e, soprattutto, politica, per cui da ora in poi anch’io opererò la mia scelta politica, non acquisterò mai più nulla da voi e gli ho lasciato sulla cassa i miei quattro libri scelti e pronti da pagare.

Questo è quanto accaduto al sottoscritto l’altra sera in una dei punti più frequentati nella città di Milano per l’acquisto di libri.

Angelo