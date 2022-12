Caro Porro, caccia al tesoro: libro non esposto, va chiesto al commesso

Buongiorno Nicola,

sono sempre la libraia di Lecco; stamattina ho dato una sgridata alla libreria importante qui di Lecco, perché non aveva in vetrina il tuo libro. Dall’alto della mia veneranda età gli ho intimato di esporre il libro immediatamente, che nella pausa del mezzogiorno sarei andata a controllare. Mi ha detto che lo fa subito, quindi il libro lo trovate anche da loro: Cattaneo Libreria Mondadori.

sabato partecipavo ad una Lectio Magistralis di Teologia nell’Arte, all’auditorio San Fedele (Gesuiti) in via Hoepli, nell’intervallo sono andato nella ”famosa” libreria accanto, nell’intenzione di prendere alcune copie del tuo libro Il Padreterno è liberale, già comprato su Amazon, già mezzo letto, già regalato a mia sorella cattolica praticante! Il libro non era nelle novità editoriali, ne erano rimaste solo quattro copie al quarto piano e dovevo cercarle tra le sezioni di politica, religione o boh…

Intervallo finito. Alle 19 torno, dolorante per la mia sciatica, vado al quarto piano sono battuto da un tizio (dal piglio doveva essere uno dei tuoi della Zuppa) che prende l’ultima copia e chiede la disponibilità: “Dopo Natale” rispondono. Trascino la mia sciatica alla Mondadori in piazza Duomo. Lì li trovo. Prendo per pura fortuna l’ultima copia.

Una “affannosa” ricerca tra pile e reparti della affollata libreria (abato prima di Natale!!!!) aiutato da un costernato addetto che al mio: “Forse sono finite? Ma no!!!!” mi rispondeva con dileggio. La preziosa copia fu trovata in maniera casuale, ultima di una pila oramai vuota e circondata da Pile intonse di Mussolini il CapoBanda di Cazzullo: il piacere “libertino” mi assale e la sciatica è dimenticata.

volevo dirti che alla alla Feltrinelli di Bari il tuo libro non è esposto insieme agli altri. Per acquistarlo ho dovuto chiederlo. Senza parole, considerando che in esposizione c’erano tutti.