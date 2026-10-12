Così la normativa Ue limita l’AI e l’innovazione digitale

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“Con questa regolamentazione, stiamo uccidendo le nostre aziende”. Oggi, capiamo ancora meglio questa frase detta da Mario Draghi in conferenza stampa, due anni fa, quando ha presentato il suo Rapporto “Il Futuro della Competitività per la UE”, commissionato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ora sappiamo, dati alla mano, quanto costa all’aziende tecnologiche uniformarsi alla crescente ed eccessiva normativa europea.

Il 42% dei budget tecnologici aziendali, anche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, se ne va per conformarsi alla normativa: stiamo parlando di quasi la metà degli investimenti. La percentuale è in crescita rispetto al 40% rispetto al 2025.

Questi dati sono contenuti nel report “Unlocking Europe’s AI Potential 2026”, condotto da AWS e Telecom Advisory Service.

A pagina 16 del report si legge il passaggio più completo, con il dettaglio per dimensione d’impresa. La compliance normativa è un onere, cioè un costo:

– per il 44% delle startup;

– per il 43% delle medie imprese;

– per il 42% delle PMI;

– per il 41% delle grandi imprese;

E le principali voci di costo sono:

– il 50% per la gestione dei rapporti con le Autorità;

– il 44% per le consulenze legali o esterne.

Lo stesso passaggio riporta che l’81% delle imprese dichiara un aumento dei costi di compliance negli ultimi tre anni e l’80% si attende un’ulteriore crescita.

Questi dati cosa ci mostrano e dimostrano?

Che iper-regolamentazione europea può bloccare o soffocare l’innovazione tecnologica. Il diritto dovrebbe rappresentare, invece, una sorta di infrastruttura invisibile, in grado di abilitare l’innovazione: essere una leva e non un muro per l’innovazione tecnologica. Questo tema sarà al centro della 4^ edizione del Digital Innovation Forum – la Cernobbio del Digitale – che si terrà da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre a Villa Erba sul lago di Como. L’obiettivo sarà definire il Manifesto con 10 azioni per l’Europa del fare Innovazione tecnologica.

Per richiedere di partecipare come uditori, occorre registrarsi sul sito del Forum.

Per mitigare questo onere normativo europeo, Draghi suggerisce di armonizzare i regimi nazionali di sandbox dell’intelligenza artificiale, semplificare l’attuazione del GDPR ed evitare contraddizioni tra le leggi di riferimento. In Europa ci sono circa 100 leggi sulla tecnologia con 270 regolatori nazionali. E anche i potenziali ostacoli normativi dovrebbero essere valutati periodicamente. “Ci sono barriere che portano le aziende in Europa a ‘restare piccole’ e a trascurare le opportunità del mercato unico”, ha osservato l’ex Premier. Dal 2008 al 2021 sono nati in Europa solo 147 Unicorni, il 40% ha trasferito la sede all’estero e la stragrande maggioranza si è trasferita negli USA, perché aveva di fronte una normativa europea che fa il “tifo contro” all’innovazione tecnologica.

Raccontate a Nicola Porro le vostre storie: quanto budget del vostro business dedicate alla compliance normativa?

di Luigi Garofalo, 12 ottobre 2026

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