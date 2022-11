Covid, Lula vuole costringere la Chiesa a diffondere il vaccino

Dimensioni testo Piccolo

L’aspettativa di vita aumenta in Brasile a livelli record con Bolsonaro, il “genocida”

L’aspettativa di vita dei nati in Brasile ha raggiunto i 77 anni nel 2021, con un aumento di due mesi rispetto al 2020, secondo l’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE). L’aumento nell’ultimo decennio è stato di due anni e quattro mesi, mantenendo una tendenza ininterrotta all’aumento dal 1940, quando l’aspettativa di vita era di 45 anni e cinque mesi. Secondo i dati, l’aspettativa di vita in Brasile per le donne è di 80 anni e cinque mesi, mentre per gli uomini è di 73 anni e sei mesi. Strano che sia accaduto proprio sotto la presidenza di Bolsonaro, definito “genocida” da Lula per tutta la campagna elettorale.

Lula chiederà il sostegno delle chiese evangeliche per diffondere il vaccino contro il Covid e se non collaboreranno le incolperà per le morti

Ieri Lula ha affermato che il governo deve convincere la popolazione sull’efficacia dei vaccini contro il Covid-19 e chiedere che i leader evangelici aiutino in questo compito. Secondo lui, è necessario incaricare le chiese di sostenere le campagne di vaccinazione e riterrà le istituzioni responsabili dei decessi, se non aiutano. “Ho intenzione di cercare diverse chiese evangeliche e discutere con la loro: ‘Guarda, qual è il tuo comportamento su questo tema dei vaccini?’ Se non sei a favore ti riterremo responsabile della morte delle persone”, ha detto Lula, secondo il quotidiano Folha de S.Paulo.

Lula difende una nuova campagna di vaccinazione immediata per la popolazione contro il Covid-19, con il vaccino bivalente di Pfizer. Di recente i medici brasiliani hanno presentato una lettera al Consiglio Federale di Medicina (CFM), riunendo diverse ricerche scientifiche, chiedendo un’analisi più attenta degli effetti negativi dei vaccini contro il Covid-19, in primis la miocardite. Il CFM non si è ancora espresso.

Paolo Manzo, 27 novembre 2022

