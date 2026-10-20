Cronaca

Date un premio a questa ragazza, che ha distrutto la compagna pro-maranza

Il surreale dibattito a Milano dopo il saccheggio: "Ma che c*** c'entra l'antifascismo col carovita"?

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C’è questo video meraviglioso che arriva da Milano, dove ieri sera alcune sigle di centrodestra hanno manifestato la loro vicinanza ai poliziotti e ai commercianti presi d’assalto dai maranza che hanno messo a ferro e fuoco la città tra sabato e domenica.

Una ragazza dai capelli rosso acceso stava esponendo un cartello con scritto “fascio attento ancora fischia il vento” all’indirizzo dei manifestanti. A quel punto si è avvicinata una ragazza che, educatamente, le ha chiesto: ma che c*** c’entra l’antifascismo col carovita? Risposta: “Perché siamo tutti antifascisti”. E l’altra: “Ma che c** c’entra col carovita?”. E lei: “Sorella, allora: in Costituzione cosa c’è scritto?”.

In sostanza, il dialogo tra una persona con del sale in zucca e una totalmente annebbiata dall’ideologia. Giustamente la ragazza ragionevole dice: “Ma quelli manco sanno cosa è l’Irpef”. L’altra replica: “Lo sai tu che hai avuto la fortuna di studiare”, come se la scuola non fosse gratuita per tutti. Infine la sentenza: “Ma che caz*** centra il fascismo col carovita?”. Chapeau.

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#antifascisti#maranza#milano
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