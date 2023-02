Ohio, è l’apocallisse: esplode un treno di sostanze chimiche. I danni sono incalcolabili

Dimensioni testo Piccolo

Una piccola città dell’Ohio si ritrova sprofondata in quella che in realtà sembra l’apocalisse.

Il caos è iniziato all’inizio della scorsa settimana quando un treno di oltre 100 vagoni è deragliato nella Palestina orientale, Ohio, vicino al confine di stato con la Pennsylvania, con circa 5.000 residenti. L’incidente ha lanciato fuori dai binari cinquanta di quei cento vagoni merci. Venti dei vagoni merci sul treno trasportavano materiali pericolosi, dieci dei quali erano dettagliati. Sebbene l’incidente non abbia avuto vittime, di quelle dieci auto, cinque contenevano cloruro di vinile pressurizzato, un gas cancerogeno altamente infiammabile.

Per affrontare lo scenario instabile attorno al luogo dell’incidente, l’Ohio Emergency Management Agency ha eseguito il suo piano di sfiato del gas tossico con un’ustione controllata per evitare un’esplosione incontrollata che presentava il rischio di danni catastrofici.

Tuttavia, quell’operazione ha inviato nell’aria grandi pennacchi di fumo contenenti cloruro di vinile, fosgene, acido cloridrico e altri gas mentre le fiamme dell’ustione controllata infuriavano per giorni. Il fosgene in particolare è un gas altamente tossico che può causare vomito e problemi respiratori. La tossicità del gas fosgene è così potente che è stato precedentemente utilizzato come arma chimica durante la prima guerra mondiale.

I pericolosi prodotti chimici dispersi nell’aria hanno spinto i funzionari a emettere ordini di evacuazione obbligatoria e rifugio sul posto entro un raggio di un miglio dal punto in cui il treno è deragliato. Quegli ordini hanno costretto quasi 2.000 residenti della Palestina orientale a lasciare le loro case. Nonostante il rischio per la sicurezza pubblica in prossimità del luogo dell’incidente, oltre 500 persone nei parametri dell’ordine di evacuazione si sono rifiutate di lasciare le loro case. Tuttavia, tali ordini sono stati revocati l’8 febbraio, consentendo ai residenti di tornare nell’area adiacente al disastro.

A seguito dell’incendio controllato, le autorità locali hanno ricevuto numerose segnalazioni preoccupanti da residenti al di fuori del raggio di un miglio dell’area di evacuazione, che indicavano che l’emergenza rappresentata dal disastro era tutt’altro che finita.Un allevatore locale ha riferito della morte improvvisa di molti animali nei locali della sua fattoria, Park Dairy. L’agricoltore,

La scarsa qualità dell’aria presenta rischi per la salute a breve e lungo termine per il pubblico considerando gli effetti cancerogeni delle sostanze chimiche.

Sebbene i funzionari incaricati della risposta alle emergenze abbiano utilizzato tecniche come la modellazione della dispersione per calcolare e mitigare il rischio di sostanze chimiche disperse nell’aria, le sostanze chimiche erogate in seguito al deragliamento comportano altri rischi significativi di contaminazione. I prodotti chimici si sono anche riversati nel fiume Ohio verso il West Virginia, spingendo i funzionari dello stato vicino a interrompere la produzione di acqua nell’area e rivolgersi a fonti alternative per l’approvvigionamento idrico. La contaminazione del suolo è un altro rischio significativo che lascia i funzionari stanchi di implicazioni più ampie che incidono sulla salute pubblica rispetto a quelle associate al solo inquinamento atmosferico.

Mentre i rischi immediati presentati da una possibile esplosione a seguito del deragliamento del treno potrebbero essere stati evitati, la risposta all’emergenza potrebbe diventare un caso in cui una cura è peggiore della malattia a cui cerca di porre rimedio. Gli incidenti portano anche sotto una nuova luce lo stato delle norme di sicurezza relative al trasporto ferroviario di merci pericolose. Solo negli ultimi cinque anni, nell’area metropolitana di Pittsburgh si sono verificati otto deragliamenti di treni, che hanno portato a richiedere una maggiore supervisione del settore.

La crisi in corso nella Palestina orientale rappresenta un disastro ambientale e umanitario che non si era mai visto negli Stati Uniti negli ultimi tempi. Le scene dalla Palestina orientale sembrano prese direttamente da un film dell’orrore che descrive l’inverno nucleare.

14 febbraio 2023 Leopoldo Gasbarro