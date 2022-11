Agli americani l’inflazione fa paura davvero

Dimensioni testo Piccolo

L’inflazione, tanto, e poi il costo dei carburanti…

Un recente sondaggio di Gallup ha evidenziato che l’inflazione è diventata la principale preoccupazione finanziaria per gli americani, superando altri temi come i bassi salari e i costi degli alloggi.

Anche se questo risultato potrebbe non essere troppo sorprendente, è interessante vedere come le preoccupazioni di oggi si confrontino con quelle degli anni precedenti. Per riferimento, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è cresciuto dell’8,3% tra aprile 2021 e aprile 2022, rappresentando un massimo di quasi 40 anni.

Risultati del sondaggio

I risultati sono stati raccolti nell’aprile 2022 e si basano sulle risposte di oltre 1.000 adulti statunitensi. In questo caso, la domanda specifica era: qual è il problema finanziario più importante che la tua famiglia deve affrontare oggi?

Sulla base di questi risultati, possiamo vedere che l’inflazione ha iniziato a prendere slancio all’inizio del 2021. Anche l’aumento dei prezzi del gas , che contribuisce in modo significativo all’inflazione complessiva, è apparso nel 2021.

Implicazioni

Un numero significativamente inferiore di americani si sente sicuro della propria situazione finanziaria a causa dell’aumento del costo della vita. Questo è stato evidenziato dallo stesso sondaggio Gallup.

Le famiglie a reddito elevato tendono a possedere più attività finanziarie come azioni e obbligazioni. Un contesto inflazionistico, soprattutto se combinato con l’aumento dei tassi di interesse, può erodere i rendimenti generati da questi asset, il che potrebbe spiegare il calo di ottimismo di questa coorte.

Le famiglie a basso reddito, d’altra parte, hanno maggiori probabilità di essere già in difficoltà. In effetti, un rapporto del 2017 ha rilevato che sei americani su 10 non hanno $ 500 di risparmio . Con questo in mente, è facile vedere come un aumento del prezzo del cibo o del gas possa causare preoccupazione.