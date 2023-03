Esplode miniera di carbone: 21 morti. Ma il presidente è “green” e Greta tace

Dimensioni testo Piccolo

Il 96% del fentanil sequestrato negli Stati Uniti entra attraverso il Messico

I sequestri sono concentrati a San Diego e Tucson, che confinano con gli stati della Bassa California e di Sonora, gli stati con più fentanyl confiscato sul lato messicano. Le città con il maggior numero di sequestri ed esportazione illegale di fentanil in Messico sono Tijuana, Ensenada, Opodepe, San Luis Río Colorado, Nogales e Culiacán, nello stato di Sinaloa, feudo dell’omonimo cartello.

Il Messico batte il suo record di omicidi nel 2023.

Lunedì scorso, il presidente Andrés Manuel López Obrador aveva detto che il Messico è più sicuro degli Stati Uniti, un paese che soffre di una crisi a causa delle morti per overdose di fentanil. Per la cronaca, da quando AMLO è al potere, i morti ammazzati sono già stati 153mila.

Il Venezuela depenalizza i rapporti omosessuali nelle forze armate

Annullato la norma del Codice Organico della Giustizia Militare che sino a ieri puniva con la reclusione chi in divisa commetteva “atti sessuali innaturali”, il che rappresenta una vittoria per il collettivo LGTBI, che ne aveva chiesto la depenalizzazione.

21 morti nell’esplosione di una miniera di carbone in Colombia

Carbone inquinante, miniere fatiscenti e oltre 20 minatori morti come topi. Fosse successo durante la presidenza dei destrorsi Uribe o Duque il mondo con Greta in testa ne parlerebbe, succede con l’ex guerrigliero ambientalista Petro e il silenzio è tombale.

Messico: arrestato ‘El Chapito’, killer 14enne

Il ragazzo è accusato di avere ucciso 8 membri di una famiglia nel sobborgo di Chimalhuacan a Città del Messico. Feriti anche altri 7 tra cui due bambini da “Little Chapo”. I minori che uccidono non sono una novità in Messico. Nel 2010, i soldati avevano arrestato un altro ragazzo di 14 anni soprannominato “El Ponchis” che lavorava come killer per il Cartello del Sud Pacifico, che aveva decapitato almeno quattro persone.

Paolo Manzo, 19 marzo 2023

