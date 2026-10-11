Gaza, la guerra dei numeri: così è stata manipolata l’opinione pubblica

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Il conflitto a Gaza è stato l’unico nella storia dove si sono presi per buoni a livello internazionale i numeri forniti da una parte del conflitto. Come se nel 1943 avessimo diramato come ufficiali i numeri del bollettino delle SS. Fino ad arrivare a situazioni ridicole: come quella scuola di cui si favoleggiarono svariate centinaia di vittime.

Quando si scoprì che invece era un missile della Jihad islamica che aveva per sbaglio colpito un edificio palestinese, magicamente le vittime diventarono pochissime. Verrà studiata per secoli la gigantesca manipolazione dell’opinione pubblica avvenuta in questa tragica vicenda.

Luigi Marattin, 11 ottobre 2026

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