Hunter Biden ammette: quel laptop era proprio suo

Il mio dossier è stato ignorato: Bob Woodward

Il giornalista veterano del Watergate Bob Woodward dice di aver cercato di mettere in guardia i giornalisti del Washington Post sul famigerato e screditato “dossier Steele” quando la copertura del Russia Gate è decollata per la prima volta — ma non erano interessati. Woodward è stato tra gli intervistati per un lungo rapporto della Columbia Journalism Review questa settimana sulla gestione da parte dei media delle accuse non provate che Donald Trump avrebbe colluso con la Russia durante le elezioni del 2016. Nell’intervista, il giornalista 79enne – famoso per aver fatto dimettere Nixon con il Watergate – ha ricordato come si era affrettato a smentire i file, finanziati dalla campagna di Hillary Clinton e compilati dall’ex spia britannica Christopher Steele, come un “documento spazzatura” su Fox News. “Dopo le sue osservazioni su Fox, Woodward ha detto di avere contattato le persone che avevano coperto questo al Washington Post”, ma senza esito.

Hunter Biden ha ammesso che il laptop era proprio suo

Gli avvocati di Hunter Biden hanno ammesso ieri che il famigerato laptop che l’ormai 52enne Biden aveva abbandonato in un negozio di riparazione di computer del Delaware in preda alla sua dipendenza dal crack e dalla cocaina apparteneva davvero a lui.

El Salvador: il presidente Bukele inaugura un carcere per 40mila membri di gang

Si chiama Terrorism Confinement Center, ha una capacità di 40mila membri delle maras e la sua costruzione era iniziata a marzo. Nel contesto del regime di emergenza, iniziato a marzo per la “guerra” di Bukele contro le bande, sono stati arrestati più di 62.900 membri di maras e sono state presentate 7.400 denunce per violazione dei diritti umani da ong. Ciononostante l’appoggio popolare della popolazione al presidente rimane ai massimi, intorno all’80%.

Paolo Manzo, 2 febbraio 2023

