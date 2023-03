Il nuovo Pd: Elly, la Sardina… e il Gabibbo

Dimensioni testo Piccolo

Attenzione: Elly Schlein sa riconoscere i talenti. Qui per la destra si mette davvero male…

Mattia Santori, già leader del movimento delle Sardine. in queste ore sta sfoggiando tutta la sua modestia. Alla domanda se entrerà a far parte della squadra di Elly Schlein che guiderà il Pd verso nuove e inesplorate frontiere ha risposto: Elly sa riconoscere i talenti, io sono pronto.

Guai a chi ride: Santori è uno serio che si prende sul serio e soprattutto dice cose serie come quando, per esempio, annunciò il suo ultimo progetto: costruire uno stadio per il frisbee a Bologna oppure quella volta che fece l’elogio della sua coltivazione domestica di piantine di marijuana

Insomma, Santori è un ragazzo dalle grandi visioni e dai mille talenti, anche se nel lavoro, tra uno spinello e l’altro, non ha mai combinato un granché. Va be’, le Sardine si sono velocemente disperse nel mare mosso della politica, lui no. Lui adesso si sente pronto per fare il grande salto ed entrare nella politica che conta dalla porta principale: quella della segreteria del Pd, perché il talento – dice – non mi manca.

Fantastico: l’Italia abbandonerà ricerca e sviluppo, cose da capitalisti, che per di più inquinano e diventerà un enorme campo da frisbee con lui ed Elly a lanciare, saltellanti nei campi come due vispe terese tra l’erbetta, il piattino che gira che gira e che poi torna indietro.

Mattia ed Elly, Elly e Mattia: che coppia fantastica. E pazienza se la classe dirigente del Pd fuggirà a gambe elevate. perché come ha detto ieri Santori: per ogni Fioroni che se ne va, ne arriveranno altri mille di iscritti a Pd, che nel frattempo cambierà nome in Pdf: partito della felicità. Io però sono in grado di svelare un segreto, cioè che andrà a completare con Elly e Mattia la triade che guiderà la riscossa del Pd o Pdf che dir si voglia: il Gabibbo. Sono in corso, infatti, trattative per strapparlo a Mediaset, perché se la sinistra vuole davvero mettere su un partito tipo Scherzi a parte, be’ senza Gabibbo davvero non si può fare.