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La consigliera Pd insulta il Pd (ma non può dirlo)

È una star dei social e dopo il mio intervento in sinagoga mi ha attaccato duramente. Ma non si è accorta di chi mi aveva preceduto (o forse sì)

di Luigi Marattin
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Una consigliera comunale del Partito Democratico di Voghera, in un video sui social mi riempie di insulti per il mio intervento della settimana scorsa alla sinagoga di Milano, in occasione dell’anniversario della strage del 7 Ottobre.

La suddetta consigliera pro-pal si guarda bene, tuttavia, dal rivolgere le stesse critiche e gli stessi insulti al collega che ha parlato prima di me in quell’occasione, dicendo tra l’altro le stesse cose. Il senatore del Partito Democratico, Graziano Delrio.

E sapete perché non lo fa, la suddetta consigliera pro-pal? Perché se lo facesse, confermerebbe ciò che tutti sanno: che in quel partito convivono opinioni totalmente opposte sulla politica estera, come su ogni altra dimensione.

Luigi Marattin, 15 ottobre 2026

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