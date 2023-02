La dittatura cubana arresta i suoi migranti

Dimensioni testo Piccolo

Lula minaccia l’autonomia della banca centrale

Reuters scrive che il presidente brasiliano ha lanciato ieri la sua ultima minaccia all’autonomia della banca centrale del paese. Lula ha ribadito che l’indipendenza della banca centrale è “una sciocchezza” ma stavolta ha aggiunto che potrebbe rivedere la sua autonomia entro la fine del mandato dell’attuale governatore, Roberto Campos Neto che ieri ha invece ribadito che la sua autonomia le conferisce la capacità di stabilizzare i mercati.

Argentina: cosa compra la nuova banconota di massimo taglio da 2000 pesos uscita oggi?

Quattro empanadas (panzerotti tipici argentini) in una pizzeria media. Oppure 400 grammi di gelato in un supermercato. Nulla insomma. L’opposizione voleva che la banconota maggiore fosse di 10mila pesos ma Cristina Kirchner non ha voluto, perché avrebbe evidenziato l’inflazione galoppante del paese del tango (quasi al 100%) che, invece, per il presidente Alberto Fernández è “in gran parte dell’inflazione autocostruita e sta nella testa della gente” (qui https://www.youtube.com/watch?v=–Ooxo5WdvI).

Venezuela: il salario copre solo il 2,3% del paniere alimentare

Una famiglia di cinque persone ha bisogno di 43 volte il salario mensile per coprire le spese alimentari di base, aumentato del 320,77% nel periodo tra dicembre 2021 e dicembre 2022. Lo ha denunciato il Centro di documentazione e Análisis de los Trabajadores (Cenda), un’entità indipendente che analizza i salari nel paese. Cendas ha indicato che negli ultimi 20 anni il potere d’acquisto del salario minimo in Venezuela è “scomparso”. Cendas ha messo a confronto il potere d’acquisto del salario minimo nel dicembre 2000, quando il salario minimo era sufficiente per acquisire il 67% del Food Basket, e quello che aveva a fine dicembre 2022. Lo scorso dicembre il Food Basket, composto da 60 prodotti, costava 377,27 dollari, mentre il salario minimo era di 8,67 dollari, circa 0,28 centesimi di dollaro al giorno. “A dicembre, con il reddito familiare minimo di Bs. 350,00 (due persone che lavorano), è sufficiente SOLO per una famiglia che lavora ACQUISTARE CIBO PER 2 GIORNI AL MESE”.

Cuba: la dittatura arresta i suoi migranti dopo la loro deportazione da Stati Uniti e Cayman

Altri quattro migranti cubani sono stati arrestati dalla dittatura dell’isola dopo essere stati deportati questa settimana dalle Cayman. Per legge Cuba può incarcerare sino a 8 anni chi tenta di uscire illegalmente dall’isola senza però riuscirci, o perché naufraga nelle acque territoriali cubane o perché espulso da Sati Uniti e Cayman.

Messico: AMLO nomina un chavista per riscrivere i libri di testo delle scuole

Il presidente messicano Andrés López Obrador ha nominato l’ex funzionario chavista Sady Arturo Loaiza come responsabile dell’analisi e della riprogettazione dei materiali didattici per le scuole medie superiori messicane. Inoltre, il chavista è anche responsabile dell’elaborazione dei manuali di istruzione di base delle elementari. Loaiza Escalona ha come funzionario del regime chavista. Dal 2014 al 2018 è stato direttore della Biblioteca Nazionale, annessa al Ministero della Cultura di Maduro ed è stato direttore generale dei Progetti Speciali del Ministero dei Comuni e dei Movimenti Sociali di Chávez. “I contenuti dei libri del Ministero della Pubblica Istruzione non possono e non devono essere nelle mani di un ideologo e populista che collabora con Maduro. Non possiamo permettere ad AMLO e al suo governo di cercare di propagare la loro ideologia attraverso l’educazione al nostro bambini e giovani”, ha protestato inutilmente l’opposizione.

Venezuela, al penultimo posto nell’indice di libertà

Il Venezuela occupa il penultimo posto nello Human Freedom Index 2022 -posizione numero 164- in una classifica di 165 Paesi, presentata dai Cato Institute e dal Fraser Institute. Solo la Siria è messa peggio.

Paolo Manzo, 4 febbraio 2023

