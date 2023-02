La mano di Bill Gates dietro l’intelligenza artificiale cinese

Dimensioni testo Piccolo

Aziende statunitensi e Bill Gates dietro lo sviluppo dell’intelligenza artificiale cinese

Tra il 2015 e il 2021, le transazioni che hanno coinvolto investitori statunitensi hanno totalizzato 40,2 miliardi di dollari a favore di 251 società di intelligenza artificiale cinesi. Lo rivela uno studio del Center for Security and Emerging Technology della Georgetown University, aggiungendo che “il 37% dei 110.000 milioni raccolti da tutte le aziende cinesi” dedicato a quell’area è made in USA. Il paradosso è che diverse società cinesi che hanno ricevuto questi finanziamenti sono state nella lista nera commerciale degli Stati Uniti per diversi anni, come IFlytek Co Ltd e SenseH. Gli investimenti consegnati alle due suddette società cinesi sono stati eseguiti da Silicon Valley Bank e Wanxiang American Healthcare. Quest’ultimo è un gruppo di rischio sostenuto da società che si concentrano sugli investimenti nelle tecnologie sanitarie.

Uno dei maggiori investimenti è stato effettuato da Goldman Sachs a 1KMXC, un’azienda di robotica basata sull’intelligenza artificiale, nonché a Geek+, un’azienda di robot autonomi. Rintracciare i nomi di chi sta dietro le quinte sembra complicato, ma un breve sguardo ai siti web di alcuni investitori statunitensi può aiutare come nel caso di GSR Ventures, collocata nella top 10 dei main sponsor e che riporta sul proprio portale internet parte del personale nato in Cina. Tutto ciò è legato anche a un obiettivo fissato dal Partito Comunista Cinese (PCC) e cioè l’infiltrazione di militanti nelle maggiori compagnie straniere. Che ora vengano rilevati investimenti milionari nello sviluppo dell’intelligenza artificiale dagli Stati Uniti al gigante asiatico è solo un altro tassello di un grande puzzle. Secondo Crunchbase, una piattaforma che aggrega informazioni commerciali, tra il 2015 e il 2021, 167 investitori statunitensi hanno partecipato a 401 transazioni di investimento, ovvero il 17% di 2.299 transazioni di investimento globali in società cinesi di intelligenza artificiale.

Questo è il motivo per cui la Georgetown University formula una serie di raccomandazioni, riconoscendo che gli Stati Uniti “non sono attualmente in grado di monitorare, misurare o regolare efficacemente i flussi di investimenti in uscita verso le società cinesi di intelligenza artificiale”. Un esempio di ciò è l’imminente lancio di ERNIE Bot per competere con ChatGPT, creato da OpenAI, una società che Elon Musk ha contribuito a fondare. Il dettaglio è che dietro ERNIE Bot c’è l’azienda tecnologica cinese Baidu, che nel 2017 ha acquisito Raven Tech, dedita allo sviluppo di software AI. Quest’ultimo non solo ha ricevuto finanziamenti da Y Combinator, un acceleratore d’élite con sede in California, secondo Georgetown, ma ha ricevuto formazione e consulenza dal programma globale Microsoft Accelerator di Microsoft, fondato invece da Bill Gates.

L’emergenza aviaria in Perù ora uccide anche i leoni marini

Il Servizio Nazionale delle Aree Naturali Protette del Perù ha riferito che l’influenza aviaria negli uccelli (morti 55 mila uccelli) si è diffusa alle popolazioni dei leoni marini, provocando 585 morti nelle ultime settimane in otto aree naturali protette della costa. Le specie di uccelli più colpite sono sule, pellicani e guanayes, seguite da viticci, gabbiani dominicani, gabbiani peruviani e gabbiani grigi. A ciò si aggiungono risultati positivi per H5N1 in “specie di leoni marini, pinguini di Humboldt, sule e beccacce di mare. Il virus, arrivato negli uccelli migratori dal Nord America, può diffondersi negli uccelli da cortile (tacchini, anatre, galline e galli selvatici) e negli allevamenti commerciali. All’inizio di dicembre, le autorità sanitarie peruviane hanno abbattuto circa 37 mila pollame in un allevamento dopo che era stato confermato che erano stati infettati dal virus H5N1.

Panama dice no agli Usa: le navi da guerra iraniane hanno il diritto di attraversare il Canale

Il quotidiano La Estrella de Panamá ha riferito che l’Iran intende posizionare le sue navi da guerra nel Canale di Panama mentre gli iraniani stanno espandendo la loro presenza in America Latina. L’ex governatore degli Stati Uniti Jeb Bush ha assicurato sul Washington Post che Panama sta aiutando l’Iran a eludere le sanzioni petrolifere imposte dagli Stati Uniti a Teheran. Il comandante della marina dell’Ian, il contrammiraglio Shahram Irani, ha dichiarato che la marina della Repubblica islamica dell’Iran è stata presente in quasi tutti gli stretti strategici in tutto il mondo tranne due, annunciando l’invio di due navi da guerra nel Canale di Panama, le stesse a cui aveva dato l’ok un mese fa Lula affinché attraccassero a Rio de Janeiro.

Il chavismo in Messico

Il venezuelano ed ex funzionario chavista Sady Arturo Loaiza Escalona è l’attuale vice direttore del Ministero della Pubblica Istruzione del Messico. Il suo compito principale è la riprogettazione e il contenuto dei libri di testo e dei materiali pedagogici che gli educatori utilizzeranno nelle aule. Perché il governo messicano importa un venezuelano apertamente chavista per dargli un tale compito? La prima cosa che si potrebbe concludere è che c’è una chiara intenzione di riformare l’istruzione pubblica in Messico per dargli un carattere ideologico chavista.

Oltre ai media, lo spazio educativo è uno strumento molto potente per ottenere un vero cambiamento nella società. In tal senso, la presenza di Loaiza Escalona evidenzia una realtà di qualcosa che sembra intrecciarsi all’interno del governo messicano con lo scopo di costruire un sistema educativo ideologizzato. Per cosa? Semplicemente per cambiare i codici culturali e, in ultima analisi, in modo che il progetto di AMLO diventi efficace nel corso degli anni.

Paolo Manzo, 9 febbraio 2023

