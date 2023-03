La svolta di Trudeau: il Canada deporta i migranti

Dimensioni testo Piccolo

Debito in valuta estera dell’Argentina vicino al default dopo il downgrade: Fitch

Venerdì Fitch Ratings ha declassato il debito in valuta estera dell’Argentina, portandolo a un livello appena sopra il default. Il declassamento del debito da CCC- a C suggerisce che l’agenzia di rating ritiene che un default sia “imminente” e arriva poco dopo un decreto del governo argentino che obbliga le entità del settore pubblico nazionale a scambiare il loro debito in valuta estera con un debito denominato nella valuta nazionale, il peso.

Oggi elezioni parlamentari a Cuba: un altro circo della dittatura

Più di otto milioni di elettori sono convocati alle urne questo 26 marzo per “scegliere” i 470 rappresentanti dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare tra i 470 candidati, tutti del Partito Comunista di Cuba, il PCC. Raúl Castro e Díaz-Canel sono candidati e ovviamente saranno entrambi eletti come tutti gli altri candidati. L’astensione sarà record a causa del disastro economico, con una popolazione sempre più magra, repressa e depressa.

Il Guatemala verso il ritorno alla pena di morte

L’ultima volta che il Guatemala ha applicato la pena di morte è stato il 28 giugno 2020 quando un’iniezione endovenosa uccise Tomás Cerrate e Amílcar Cetino, membri di una delle bande di rapitori più pericolose del Guatemala, nota come Los Pasaco.

Eliminare “tutte” le tasse sulla tecnologia: il nuovo piano di Bukele per El Salvador

Il presidente di El Salvador ha annunciato che invierà al Congresso un disegno di legge per eliminare “tutte” le tasse applicate alle “innovazioni tecnologiche” che contribuiscono anche allo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI). Nel suo messaggio postato via Twitter, ha fatto sapere che il provvedimento si propone di eliminare il carico fiscale “su reddito, proprietà, plusvalenze e dazi all’importazione”. Per quanto riguarda i vantaggi delle innovazioni tecnologiche, include “la programmazione del software, la codifica, le applicazioni e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale; così come la produzione di hardware informatico e di comunicazione”.

Il Canada inizia a deportare i migranti dopo l’accordo con gli Stati Uniti

Dopo l’accordo raggiunto durante la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Canada, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato che il suo paese ha iniziato a deportare i migranti dalla mezzanotte di venerdì. In particolare, l’accordo consentirà al Canada di deportare negli Stati Uniti le decine di migliaia di migranti che attraversano il confine tra i due paesi da valichi non autorizzati.

Haiti è SOS carestia e la Repubblica Dominicana ne deporta migliaia in fuga da fame e gang

La violenza delle bande che si sono impadronite delle strade e dei negozi di Port-au-Prince, l’alta inflazione e le crisi umanitarie, che lasciano quasi la metà della popolazione di Haiti regolarmente affamata, hanno portato ad un aumento del numero di haitiani che cercano di fuggire dal paese. Il forte flusso di haitiani che attraversano il confine ha spinto la Repubblica Dominicana, che condivide l’isola di Hispaniola con Haiti, a costruire un muro e aumentare la deportazione degli immigrati clandestini. Secondo un rapporto del Programma alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM),”Queste sono le peggiori condizioni mai registrate”, spiega Jean-Martin Bauer, direttore del PAM ad Haiti. “L’insicurezza alimentare ad Haiti sta peggiorando e il paese è entrato in un’emergenza di pre carestia.”

Paolo Manzo, 26 marzo 2023

