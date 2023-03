L’inarrivabile scemenza del posacenere di Cristallo

Dimensioni testo Piccolo

Normale

Grande

Passi d’ignoranza, fa bene pure l’improvvisazione, ma di fronte alla stupidità non resta che arrendersi. Jasmine Cristallo – già nel nome c’è un indizio sospetto – è una sardina calabrese, nel senso dell’equivalente al Sud di quello che al Nord è stato quell’altro genio di Mattia Santori per il movimento delle sardine. Bene, la sardina Jasmine è diventata una delle migliori amiche della neosegretaria Pd, Elly Schlein, e si appresta, dicono, a entrare nella sua segreteria politica, il cuore del partito. Sentite che cosa ha detto ieri la signorina Yasmine.

“Tutto sta nel fare la propria parte. Il termovalorizzatore, per esempio, va bene solo come estrema ratio. Prenda me, può succedermi di tutto: ma mai, e dico mai, che sia uscita di casa senza portare appresso il posacenere da borsa”. Oh cavolo: ma questa è una politica pazzesca! Come abbiamo fatto a non accorgercene prima della sua esistenza? Tu li chiedi del termovalorizzatore e lei ti risponde del portacenere. Come dire, vogliamo salvare l’ambiente e liberarci dalla monnezza? Semplice, più portaceneri per tutti.

Oddio, questo è il nuovo Pd e mi ricorda molto i 5 Stelle, che con le sardine ha in comune il livello culturale. Correva l’anno 2019 e il sottosegretario Grillino alla presidenza del Consiglio, Mario Turco, ebbe un’idea rivoluzionaria per risolvere l’annosa e drammatica situazione della acciaieria Ilva di Taranto. Disse: “Chiudiamola e mettiamoci un allevamento di cozze”. Sì, disse proprio così, allevamento di cozze, in una intervista al Foglio, perché lì le cozze vengono bene, che sono una meraviglia. E che dire del fatto che un anno prima, un altro genio della politica, l’allora sottosegretario dell’economia Laura Castelli, laurea in farmacia, discutendo di spread con il quasi Nobel dell’economia ex ministro Padoan, in un mitico porta-porta, lo apostrofò. Questo lo dice lei.

Ecco, sia Mario Turco che Laura Castelli sarebbero perfetti per entrare al fianco di Jasmine Cristallo nella squadra di Elly Schlein che si candida a guidare il Paese. Ignoranti sono ignoranti, arroganti sono arroganti, ma soprattutto hanno il pregio di sparare cazzate insuperabili, di più, inarrivabili.