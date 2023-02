“L’Occidente ci ha ingannato”. Parla Putin dopo un anno di guerra

Dimensioni testo Piccolo

Parla Vladimir Putin. A un anno dall’avvio della cosiddetta “operazione speciale” in Ucraina. A un anno dall’invasione, dalle truppe che sbarcano alle porte di Kiev, un anno dalla ritirata dalla capitale, dall’inizio di un conflitto di posizione nel Donbass. E poi le sanzioni, l’isolamento internazionale, il gas alle stelle, gli attentati a Daria Dugina e al ponte di Crimea, la conquista di Mariupol e l’indietreggiare da Kherson. Parla putin, oggi, di fronte all’Assemblea federale. E lo fa il giorno successivo alla storica visita di Joe Biden a Kiev per abbracciare Volodymyr Zelensky. Un viaggio organizzato in gran segreto ma di cui Mosca era stata avvertita in tempo per dare il semaforo verde. “Niente di straordinario”, l’ha definito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha anticipato i temi del discorso dello Zar: la valutazione della cause e della inevitabilità della guerra in Ucraina.

Segui la diretta sul discorso di Putin.

11.30 Putin si rivolge agli oligarchi

Duro attacco del presidente russo agli oligarchi: “Invece che produrre tecnologia e creare posti di lavoro in Russia, i grandi uomini d’affari investivano in yacht all’estero”, ha detto. Dunque nessuna preoccupazione se l’Occidente ne ha sequestrato i beni detenuti all’estero: “Nessuno dei comuni cittadini è dispiaciuto per coloro che hanno perso i loro capitali, yacht e palazzi all’estero – ha spiegato lo Zar – Non supplicate per riavere i vostri soldi. Non investite all’estero ma in Russia. Lo Stato e la società vi sosterranno”

11.20 La Casa bianca attacca: “Discorso di Putin assurdo”

10.45 Putin: “Economia russa più forte delle previsioni europee”

“L’economia russa è stata più forte di quanto prevedesse” la Nato, ha detto Putin riferendosi alle sanzioni occidentali contro Mosca. “Grazie al lavoro di governo, parlamento, banche, lavoratori abbiamo garantito la stabilità economica e mantenuto posti di lavoro”. Il presidente ha poi presentato alcuni dati: “Il risultato del 2022 è che il Pil si è ridotto del 2,1% secondo i dati più aggiornati, mentre a febbraio-marzo dell’anno scorso si prevedeva una caduta verticale”. Meglio del previsto, dunque, anche grazie all’aumento vertiginoso del prezzo del gas. A pagare il prezzo più alto sarebbe stato invece l’Occidente, le cui economie soffrono l’incremento dei costi energetici. “Grazie ad una buona bilancia dei pagamenti della Russia – spiega lo Zar – non abbiamo bisogno di inchinarci e mendicare soldi all’estero”.

10.40 Putin: “Il Mare d’Azov è mare interno della Russia”

Uno dei passaggi più significativi del discorso di Putin riguarda forse il Mare d’Azov. “Faremo rinascere industrie e porti del Mare d’Azov, che è diventato di nuovo il mare interno della Russia”. Al momento, dal punto di vista militare, la Russia tuttavia non controlla tutte le cose del Mare d’Azov. La frase dello Zar sembra preludere ad un attacco russo a Odessa.

10.35 Putin: “Nelle regioni annesse porteremo pace e sviluppo”

Il presidente Putin assicura alle popolazione dei territori annessi, lui dice “sotto il nostro appoggio diretto”, che la Russia farà “tutto il possibile perché in questi nostri territori torni la pace, la ripresa sociale e economica per far ripartire le imprese e il lavoro”. La promessa: “Costruiremo strade moderne come in Crimea”.

10.30 Putin: “Difendere i nostri figli dalla catastrofe spirituale dell’Occidente”

Per “catastrofe spirituale dell’Occidente” Putin intende “la distruzione della famiglia, dell’identità culturale e nazionale, la perversione e l’abuso dei bambini, fino alla pedofilia”, attività che “sono dichiarate la norma della loro vita e i sacerdoti sono costretti a benedire i matrimoni tra persone dello stesso sesso”.

10.24 Putin: “Non combattiamo contro il popolo ucraino”

Il presidente russo assicura che “non stiamo combattendo contro il popolo ucraino, ma è il popolo ucraino a essere ostaggio del regime di Kiev e dei suoi padroni occidentali che hanno occupato questo Paese”.

10.21 Putin: “L’intero occidente costellato di basi americane”

“L’intero pianeta è costellato di basi americane. Tutto il mondo è testimone di come gli Stati Uniti siano usciti da trattati internazionali, di come abbiano interrotto in modo unilaterale tutti gli accordi che volevano mantenere la pace sul pianeta”.

10.20 Putin: “L’Ucraina voleva le armi nucleari”

“L’Occidente ha preparato l’Ucraina ad una grande guerra e oggi lo riconosce. L’Occidente ha già speso 150 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina, il flusso di denaro non diminuisce”.

10.16 Putin: “Abbiamo fatto di tutto per risolvere il conflitto pacificamente”

Secondo Putin “l’Occidente usa l’Ucraina come una piazza d’armi, come un poligono contro la Russia. Più verranno forniti sistemi a lungo raggio all’Ucraina più saremo costretti a tenere lontana la minaccia dai nostri confini. L’Occidente vuole portare un conflitto locale a una dimensione globale, e noi reagiremo”. Il presidente russo è convinto che “sconfiggerci sul campo di battaglia è impossibile” e che a iniziare la guerra sia stato l’Occidente: “Noi abbiamo usato la forza per fermare” la guerra.

10.15 Putin: “Operazione speciale per liquidare minaccia neonazista”

“A partire dal 2014 il Donbass ha difeso il suo diritto di vivere sulla propria terra, parlare la propria lingua, non si è arreso nella situazione di assedio di odio da parte del regime di Kiev: il Donbass aspettava l’aiuto della Russia”, ha detto Putin. Per lo Zar, il Cremlino avrebbe fatto “il possibile per risolvere il problema pacificamente, negoziando una via pacifica per uscire da questo conflitto, ma dietro le nostre spalle è stato preparato uno scenario molto diverso”.

10.10 Putin: “Raggiungeremo i nostri obiettivi”

Putin ha assicurato che l’operazione speciale continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi e che “la maggioranza assoluta dei russi ha espresso il proprio sostegno” alle manovre militari.

