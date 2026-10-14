Maxi volo di rimpatrio: cacciati dall’Italia immigrati criminali

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Tredici cittadini nordafricani sono stati rimpatriati con un volo charter diretto verso il loro Paese di origine, nell’ambito di un’operazione condotta dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con il supporto dell’agenzia europea Frontex. Tra gli stranieri espulsi figura anche un soggetto ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato, destinatario di un provvedimento di espulsione firmato dal ministro dell’Interno per motivi legati alla prevenzione del terrorismo.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia, quasi tutti i 13 rimpatriati risultano gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Tutti sono stati accompagnati durante il volo da personale specializzato appartenente agli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Espulso per motivi di sicurezza dello Stato

Particolare attenzione è stata riservata a uno degli stranieri, espulso con un provvedimento del ministro dell’Interno datato 9 ottobre 2026 per ragioni di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, utilizzava sistematicamente i social network per diffondere contenuti fortemente ostili nei confronti dei Paesi occidentali.

Non soltanto messaggi di ostilità, ma anche contenuti di incitamento alla violenza contro obiettivi e cittadini europei. Una condotta che, secondo la Polizia, era indicativa di un marcato risentimento nei confronti dell’Unione europea, Italia compresa, e che ha portato all’adozione del provvedimento di espulsione.

L’operazione con il supporto di Frontex

L’operazione di rimpatrio è stata realizzata con il supporto di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell’ambito delle attività coordinate dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

A vigilare sullo svolgimento delle procedure erano presenti anche un rappresentante del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e un rappresentante del Fundamental Rights Office di Frontex, incaricati di monitorare l’operazione sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali.

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