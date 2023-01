Migranti, capriola Biden: ora usa il “Metodo Trump”

Dimensioni testo Piccolo

Il governo argentino lancia la National Cannabis Agency

Il governo argentino ha lanciato ieri l’Agenzia di regolamentazione per l’industria della canapa e della cannabis medicinale (Ariccame), con la quale vuole promuovere politiche pubbliche per regolamentare l’uso della cannabis in tutto il paese. L’ente, che sarà controllato dal Ministero dell’Economia, intende sviluppare un settore con un potenziale di oltre 500 milioni di euro e la creazione di 10.000 posti di lavoro, secondo il kirchnerismo. L’Agenzia Nazionale Cannabis regolerà la filiera di produzione, commercializzazione nazionale e sfruttamento della pianta di cannabis, del suo seme e dei suoi prodotti derivati. Il ministro dell’Economia Massa ha sottolineato che l’Agenzia “apre l’opportunità per l’Argentina di iniziare a percorrere un nuovo percorso in termini di industria di esportazione basata sull’enorme domanda globale e tutto questo deve essere trasformato in un’industria che generi lavoro, aumenti l’export argentino e che generi valore”.

Biden vuole riavviare i controlli per l’asilo di Trump al confine tra Stati Uniti e Messico

Gli Stati Uniti sono pronti a iniziare a utilizzare screening rapidi per l’asilo al confine tra Stati Uniti e Messico, parte dei recenti sforzi del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per affrontare un numero record di attraversamenti illegali, hanno detto a Reuters cinque fonti. È probabile che la mossa sconvolga i sostenitori dell’immigrazione, alcuni colleghi democratici e funzionari dell’asilo che hanno criticato programmi simili implementati sotto l’ex presidente repubblicano Donald Trump.

La giustizia USA ha accusa il magistrato chavista Maikel Moreno di corruzione e riciclaggio

L’ex presidente della Corte suprema di giustizia ha utilizzato i fondi derivanti da attività illegali per acquistare proprietà in tutto il mondo, tra cui una villa in Toscana, in Italia (di cui Moreno ha la cittadinanza), per 2,4 milioni di euro e una villa a La Romana, nella Repubblica Dominicana, per 1,5 milioni di dollari.

Otto organizzazioni internazionali per i diritti umani esprimono preoccupazione per la legge contro le ONG in Venezuela

Sono il Centro per la giustizia e il diritto internazionale (CEJIL), Robert F. Kennedy Human Rights, Due Process Foundation (DPLF), Global Center for the Responsibility to Protect (GCR2P), Washington Office on Latin America (WOLA), World Organization Against Torture (OMCT), International Institute on Race, Equality and Human Rights e Human Rights Watch (HRW).

Stretta di mano Russia-Messico: Mosca ringrazia López Obrador per aver criticato gli aiuti all’Ucraina

L’ambasciata russa in Messico ha pubblicato un messaggio sui suoi social network per ringraziare il presidente messicano. AMLO ha difeso Mosca e attaccato UE e USA per invio dei tank.

Il Congreso de Perù dichiara persona non grata Evo Morales

Il Parlamento peruviano ha approvato ieri la mozione a maggioranza, con 74 voti favorevoli, 40 contrari e 4 astenuti. Morales è persona non grata “per i suoi continui incitamenti alla violenza politica in Perù” che, secondo il Parlamento, mirano a “minare l’ordine interno del Paese”.

Aumenta la violenza ad Haiti

Un gruppo di agenti di polizia ieri ha attaccato la residenza ufficiale del primo ministro Ariel Henry e poi è partito per l’aeroporto di Port-au-Prince per impedire il suo sbarco dopo il suo arrivo con un volo dall’Argentina.

