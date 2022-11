Migranti, l’Ong sfida il governo Meloni: la mossa della nave – LIVE

Dimensioni testo Piccolo

Continua il braccio di ferro. Dopo l’approdo delle prime due navi a Catania, segnatamente la Geo Barents (Msf) e la Humanity1, oggi è il turno della Rise Above a Reggio Calabria. Sul molo sono scese donne e bambini, come previsto dal decreto Piantedosi. Ma al largo delle coste siciliane è ancora in attesa la Ocean Viking con il suo carico di immigrati. La strategia del governo è chiara: garantire accoglienza ai fragili e ai profughi, ma non ai migranti economici. A bordo delle prime due navi restano dunque ancora circa 300 stranieri per cui la sinistra, le Ong, l’Ue e diversi Stati europei chiedono lo sbarco immediato. Ma anche il Papa ha lanciato un monito: “L’Italia non può essere lasciata da sola”.

11.11 Nuove ispezioni sulla Geo Bartents

Sul molo del porto di Catania sono arrivati gli ispettori dell’Usmaf, gli stessi che hanno valutato la situazione sanitaria a bordo della Geo Barents e che hanno autorizzato lo sbarco solo di alcuni dei migranti a bordo. Sul posto anche il mezzo del ministero dell’Interno utilizzato per le identificazioni. È possibile dunque che altri migranti possano essere fatti sbarcare.

08.00 Humanity1 presenta ricorso al Tribunale

Come annunciato ieri, i legali della Humanity1 hanno depositato un ricorso al tribubale civile di Catania per chiedere lo sbarco immediato di 34 migranti rimasti ancora a bordo dopo la selezione attuata dalle autorità. A breve, ma i legali ci stanno ancora lavorando, l’Ong depositerà anche un ricorso al Tar del Lazio contro il decreto Piantedosi che intima al comandante della nave di lasciare il porto con a bordo il “carico residuale” di stranieri.

07.00 Rise Above arrivata a Reggio Calabria

A bordo ci sono circa 40 minori. Gli 89 migranti verranno fatti sbarcare al completo.