Basket, grande serata al Forum: alle 20.30 l’Armani Milano riceve il Real Madrid

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Un’altra serata di grande basket al Forum di Assago dove, stasera alle 20.30, l’Olimpia Armani Milano riceve il Real Madrid nella quinta giornata di Eurolega. Scontro già cruciale per la classifica e la corsa playoff dopo un inizio difficile per entrambe le squadre ferme a una vittoria e tre sconfitte. Milano sta avendo il mal di trasferta: sconfitte a Belgrado dal Partizan, poi a Vitoria e quindi nuovamente a Belgrado dove gioca le sue gare interne il Maccabi Tel Aviv.

In mezzo la vittoria al fotofinish nella sfida tutta italiana contro Bologna, decisa da un canestro di Devon Hall sulla sirena. E la sconfitta di otto giorni fa in campionato a Verona ha portato ulteriore tensione sui biancorossi milanesi, con rumors sulla panchina di coach Beppe Poeta. Per cui si apre una settimana forse decisiva: stasera il Real Madrid e giovedì sera un’altra sfida casalinga al Forum contro Dubai.

Poeta: “Dare seguito all’ultima prestazione per approccio mentale, atteggiamento e intensità”

“Contro il Real Madrid intendiamo dare seguito e costruire sull’ultima prestazione di campionato contro Treviso, in termini di approccio mentale, atteggiamento e intensità. Ovviamente, siamo coscienti di affrontare una squadra forte e ben allenata, che ha confermato gran parte del nucleo che pochi mesi fa aveva raggiunto la finale di EuroLeague”, ha spiegato Poeta alla vigilia.

Il Real Madrid, finalista la passata stagione, vincitore della Supercoppa europea, ha perso in estate Usman Garuba per infortunio e ora deve fare i conti con l’infortunio occorso a Gabriel Deck ma conta su un roster fornito e profondo, guidato da coach Pedro Martinez. Nel settore ali, sta crescendo il 24enne comasco Gabriele Procida ma soprattutto in estate il reparto è stato fortificato da Tim Luwawu-Cabarrot, ex di turno a Milano. E nel settore dei lunghi, senza Garuba, sono arrivati dalla NBA il francese Olivier Sarr e l’esperto Damian Jones, e possono essere schierati nel ruolo occasionalmente anche Jaime Pradilla e Chuma Okeke.

Per l’Olimpia Milano sarà una serata molto impegnativa contro il Real.

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