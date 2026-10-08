Milano, 92enne brutalmente aggredita nell’androne di casa per strapparle la catenina: arrestato. VIDEO

La Polizia di Stato di Milano ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino romeno di 27 anni, ritenuto responsabile di una rapina commessa lo scorso 29 settembre ai danni di una donna italiana di 92 anni, nel quartiere Crescenzago. L’indagine, condotta dagli investigatori del Commissariato Villa San Giovanni, è partita dalla denuncia presentata dal figlio dell’anziana. La donna, mentre stava rientrando nella propria abitazione, era stata aggredita alle spalle da un giovane che l’aveva spinta violentemente, facendola cadere a terra, per poi strapparle la catenina che portava al collo.

Milano, individuato grazie alle telecamere e ai tatuaggi

Gli agenti hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dello stabile e degli esercizi commerciali nelle vicinanze, riuscendo a ricostruire i movimenti del presunto rapinatore e a individuarne alcune caratteristiche fisiche distintive, tra cui diversi tatuaggi presenti sul corpo. Grazie anche ai servizi antirapina disposti quotidianamente dalla Questura di Milano, i poliziotti hanno concentrato le ricerche in una zona che ritenevano frequentata dal sospettato. Nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre, intorno alle 16.30, gli agenti hanno individuato un uomo nei pressi del percorso ciclopedonale di via Idro. Il 27enne presentava caratteristiche fisiche e tatuaggi corrispondenti a quelli del presunto autore della rapina.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Commissariato Villa San Giovanni per gli accertamenti e l’identificazione. Successivamente, i poliziotti si sono recati nell’abitazione della 92enne per mostrarle un album fotografico. La donna ha riconosciuto senza esitazioni il 27enne come l’uomo che l’aveva aggredita e derubata. Alla luce degli elementi raccolti, la polizia ha disposto il fermo di indiziato di delitto nei suoi confronti, ritenendolo responsabile della rapina.

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