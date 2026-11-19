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Oggi ci sono due notizie così diverse e forse così uguali. La prima è che una preside ha bacchettato pubblicamente i propri professori perché continuano a dare compiti e versioni ai loro studenti malgrado ci sia una occupazione. Questa notizia ha dell’incredibile. La preside in un colpo solo fa due cose di una gravità inaudita, che però – come molte – o passa sotto silenzio oppure come segno di “progressismo”. Innanzitutto delegittima i suoi professori per mettersi dalla parte degli studenti. E no, non va bene. Perché i professori sono, o dovrebbero essere, e se non lo sono è anche colpa della preside, il team capeggiato dalla preside. L’altro errore è che la preside legittima e inserisce di sua sponte – come fosse un piano di studio approvato dal ministero – una occupazione che per sua natura non è “regolare”. Certo, ci sono occupazioni e occupazioni. Ci sono occupazioni e cogestioni che hanno grandi meriti educativi, ma i professori possono legittimamente dire che il programma deve andare avanti, e gli studenti sono messi di fronte a una scelta: o impiegare il doppio del tempo per le attività della cogestione e per lo studio, oppure scegliere una delle due opzioni. Anche questo è un insegnamento: non ci sono scelte prive di prezzo.

L’altra notizia riguarda lo spostamento dell’Università Statale in Mind. Un progetto che va avanti da anni, e che adesso è alle battute finali. Un progetto ciclopico, di grande visione politica, che crea una vera e propria cittadella della cultura e della ricerca, con aziende e laboratori. Nel quale una università sicuramente è un pezzo irrinunciabile. Adesso alcuni studenti e professori della Statale attaccano questa scelta, quando peraltro è difficile fermarla. Anche qui vale il principio di cui sopra: i progetti non si possono fermare mentre stanno per realizzarsi, ma prima che vengano realizzati. Certo, si possono migliorare le transizioni e il dialogo è fondamentale. Spero francamente che questa protesta si qualifichi come una voglia di condivisione e non di opposizione.

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