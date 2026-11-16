Gli studenti occupano sei scuole milanesi

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Sono sei gli istituti superiori occupati a Milano nella giornata di lunedì 16 novembre. La mobilitazione coinvolge il liceo classico Parini, il liceo scientifico Bottoni, il Vittorio Veneto, l’Agnesi, il Volta e l’IIS Molinari. A renderlo noto è stata l’Unione degli Studenti (Uds), che ha spiegato come la protesta nasca dalla volontà dei ragazzi di riappropriarsi dei propri spazi in un contesto segnato, secondo l’organizzazione, dal riarmo, dai conflitti, dalla crescita delle destre e dal carovita. Tra le scuole coinvolte, il liceo scientifico Piero Bottoni, in via Mac Mahon, ha diffuso una nota per spiegare le ragioni dell’occupazione e rivolgere un appello alle istituzioni, a partire dal ministro.

L’appello degli studenti del Bottoni

“Questa nostra decisione è, e sarà per sempre, simbolo della nostra libertà”, scrivono gli studenti del Bottoni, che chiedono a docenti, famiglie, personale ATA, dirigenza scolastica e al ministro di prestare attenzione alle proposte che emergeranno durante le assemblee. L’obiettivo è dare voce alle richieste degli studenti e capire quali cambiamenti ritengano necessari per il proprio futuro.

Le denunce sulle condizioni delle scuole e sugli insegnanti

Nel comunicato gli occupanti denunciano soprattutto le condizioni degli edifici scolastici, sostenendo che alcune strutture rischiano di diventare inagibili a causa della mancanza di interventi e manutenzione. “Non possiamo più vivere in un sistema che permette alle nostre scuole, ambiente dove passiamo un terzo della nostra vita di studenti, di caderci in testa e di essere inagibili per motivi di forza maggiore”, si legge nella nota.

Gli studenti contestano inoltre le retribuzioni del personale scolastico, ritenute insufficienti rispetto al ruolo di chi contribuisce alla formazione delle nuove generazioni. Nel mirino anche la risposta delle istituzioni alle manifestazioni di dissenso, che secondo gli occupanti sarebbe caratterizzata dal ricorso alla violenza e alla repressione anziché dal confronto. La protesta del Bottoni si inserisce nella mobilitazione più ampia che interessa i sei istituti milanesi, con gli studenti che chiedono maggiore attenzione alle condizioni della scuola pubblica e alle proprie richieste di cambiamento.

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