Milano, rapine in metro e sui mezzi pubblici: blitz “anti-maranza”, arrestati 14 giovani. VIDEO

Seguivano le vittime, quasi sempre sole, le accerchiavano e le aggredivano, anche utilizzando spray al peperoncino, per impossessarsi di collane, bracciali, orologi e denaro. Era questo il modus operandi ricostruito dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine su una serie di rapine commesse a Milano, soprattutto a bordo dei mezzi pubblici e nelle vicinanze delle fermate. Quattordici giovani, un tunisino di 20 anni e tredici egiziani tra i 19 e i 25 anni, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano. Per un altro ventenne tunisino è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, otto rapine, un furto con strappo e ricettazione, per episodi avvenuti tra agosto 2025 e giugno 2026. Due delle rapine sarebbero state commesse in concorso e avrebbero provocato alle vittime lesioni con prognosi rispettivamente di 5 e 28 giorni.

Le rapine tra metropolitane, treni e fermate degli autobus

Le aggressioni si sono concentrate in diversi punti della rete del trasporto pubblico milanese. Due episodi sono avvenuti tra le fermate della linea M3 Brenta e Corvetto, altri due alla stazione Zara. Ulteriori colpi sono stati registrati alla fermata M5 Gerusalemme, alla stazione M1 Porta Venezia, alla fermata degli autobus ATM di piazzale Buonarroti e alla stazione ferroviaria Domodossola di Ferrovienord. Completano l’elenco un episodio in piazza XXIV Maggio e uno in via Torino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati agivano soprattutto sfruttando la superiorità numerica del gruppo. Individuavano una persona sola, la seguivano e poi la circondavano, ricorrendo alla violenza fisica per sottrarle gli oggetti di valore. In alcuni casi avrebbero utilizzato anche spray al peperoncino. Tra la refurtiva figurano collane e bracciali d’oro, un orecchino, contanti, orologi e carte di pagamento.

Decisive le telecamere e le immagini pubblicate sui social

L’indagine è stata sviluppata dal Commissariato Mecenate, che lo scorso giugno ha promosso l’unificazione di dieci distinti procedimenti penali relativi agli episodi contestati. All’attività investigativa hanno collaborato anche i commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale. Fondamentali per identificare i sospettati sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza di ATM, Ferrovienord e delle telecamere private presenti nei luoghi delle aggressioni, incrociate con le testimonianze delle vittime. Gli investigatori hanno poi esaminato i profili social degli indagati, confrontando le immagini pubblicate online con quelle registrate durante le rapine. Un’attività che ha permesso di individuare corrispondenze tra le persone riprese dalle telecamere e gli abiti e gli accessori indossati dai sospettati.

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