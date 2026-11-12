Se per una mail mandate i figli a casa stiamo messi male

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Sarò impopolare. Ma se basta mandare una mail a tutti gli istituti dicendo che c’è una bomba per mandare in tilt un Paese qui abbiamo un qualche problema. Se nella gran parte degli istituti non c’è una conoscenza minima dell’informatica tale da capire che quella mail era realistica quanto una banconota da tre euro, forse abbiamo un altro problema. Ma soprattutto se qualcuno può pensare che in una remota scuola del varesotto i terroristi hanno messo una bomba, abbiamo un enorme problema. Per carità, tutto può essere. Ma davvero ci spaventiamo per così poco. Mi si potrà dire: e se fosse successo? Ci fossero stati i tuoi figli, nelle scuole? In effetti i miei figli c’erano, nelle scuole. Medie e superiori. E sì, l’allarme c’è stato ma sono contento che siano rimasti dentro, a fare lezione. Non vorrei – e lo ripeto: sarò impopolare – che quando è arrivata la mail la persona che l’ha letta abbia detto una cosa del tipo “ah, io non voglio responsabilità, tutti a casa”. Perché se fosse così la prudenza diventerebbe mancanza di capacità di prendersi responsabilità, che è proprio quello che manca ai nostri giovani ma si dovrebbe sperare che quella capacità ce l’abbiano i dirigenti scolastici.

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