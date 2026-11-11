Allarme bomba, c’è chi non ci è cascato: “Quella mail era comica”. La Procura apre un’inchiesta

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Oltre 250 istituti scolastici coinvolti tra Milano e provincia e un’inchiesta giudiziaria in arrivo. Dopo la raffica di email minatorie che mercoledì 11 novembre ha fatto scattare allarmi bomba nelle scuole milanesi, la Procura si prepara ad aprire un fascicolo per procurato allarme e pubblica intimidazione.

Il procuratore capo Marcello Viola è in attesa delle prime informative degli investigatori, sulla base delle quali verrà formalmente avviata l’indagine, probabilmente già giovedì 12 novembre. Le ipotesi di reato saranno le stesse contestate nell’ambito di un altro procedimento relativo a una mail minatoria arrivata nei giorni scorsi all’aeroporto di Linate.

Le comunicazioni, rivelatesi falsi allarmi, hanno raggiunto centinaia di scuole in tutta Italia. In alcuni istituti sono scattate evacuazioni precauzionali e verifiche delle forze dell’ordine, mentre in altri i dirigenti scolastici hanno deciso di proseguire regolarmente le lezioni dopo essersi confrontati con la polizia.

Il preside del Parini: “La mail sembrava un film di fantascienza”

Tra le scuole che hanno scelto di non evacuare gli studenti c’è anche il liceo classico Parini di Milano, storico istituto del quartiere Brera. Il dirigente scolastico Massimo Nunzio Barrella ha raccontato all’ANSA di aver immediatamente notato alcuni elementi sospetti nel contenuto della comunicazione. “Il testo di questa mail all’inizio era quasi comico, sembrava una citazione di un film di fantascienza degli anni ’60”, ha spiegato il preside, precisando tuttavia di aver preso una decisione soltanto dopo aver consultato le forze dell’ordine. “Io comunque prima di prendere la decisione ho contattato le forze dell’ordine che mi hanno rassicurato sul fatto che fosse un falso allarme”. A insospettirlo è stato anche l’elenco dei destinatari: la stessa comunicazione era stata inviata contemporaneamente a centinaia di indirizzi. “Certo, se la mail fosse arrivata solo a me, allora avrei ritenuto tutto più credibile e avrei evacuato”, ha osservato Barrella.

Studenti rimasti in classe, nessuna interruzione delle lezioni

Dopo aver ricevuto rassicurazioni dalla polizia, il dirigente ha effettuato personalmente un controllo degli spazi scolastici e delle immediate vicinanze dell’edificio. “Ho visto che nelle classi era tutto tranquillo, che non c’era alcuna presenza di estranei”, ha raccontato. Il preside è poi uscito per percorrere le strade attorno all’istituto, senza notare situazioni sospette. Al Parini, dunque, le lezioni sono proseguite regolarmente. Una sola famiglia ha contattato la scuola per chiedere informazioni sull’allarme ed è stata rassicurata direttamente dal dirigente. Barrella ha respinto l’idea di aver sottovalutato la minaccia: “So come lavora la polizia e mi sono affidato a loro, infatti quando li ho chiamati sapevano già che era un falso allarme”. Una scelta analoga è stata compiuta da decine di altri presidi in tutta Italia, da Lecco a Padova, da Terni a Potenza, che hanno preferito evitare evacuazioni dopo essersi consultati con le forze dell’ordine.

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