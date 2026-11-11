Milano tra le macerie dell’inchiesta della Procura

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Titolo fin troppo facile, le macerie dell’inchiesta della Procura sull’urbanistica. Finale fin troppo scontato per chiunque avesse guardato quelle carte giudiziarie senza la lente del malanimo e dell’ideologia. Un finale che non leva l’amaro in bocca. Si potrebbe questionare sulle sofferenze di un imprenditore come Andrea Bezziccheri, buttato in carcere ad agosto, o di un architetto come Stefano Boeri – la cui vita professionale è stata infamata, o di uno sviluppatore come Manfredi Catella. A proposito di quest’ultimo nessuno si è interrogato sui danni che quell’indagine poteva arrecare a una azienda, la Coima, che ogni giorno ha a che fare con i mercati internazionali, che nulla sanno o vogliono sapere delle assurdità della giustizia nostrana.

Si potrebbe questionare sull’ennesimo attacco a Beppe Sala, che ha sì sviluppato gli anticorpi dopo l’assurda inchiesta su Expo, ma che ha avuto la brutta sorpresa di scoprire di essere circondato da esponenti politici che senza grossi problemi cambiano faccia e idea (come sul Meazza, ma peggio). Transeat.

Però le macerie sono anche quelle politiche, con buona parte dei candidati (non solo a sinistra) che dovranno fare i conti con quel che è successo. Già, appunto, che cosa è successo? Qui non c’è un giudice che abbia detto alla Procura che tutto il castello di accuse è caduto. Qui c’è la Procura che dice che tutto il castello di accuse non reggeva e si evita di sentirselo dire da un giudice. Tiziana Siciliano, che torna a parlare dopo aver annunciato che si candidava con Massimiliano Lisa, dopo aver annunciato di aver rinunciato alla candidatura per non danneggiare la Procura e l’inchiesta, si affretta a dire che ai tempi suoi le accuse sembravano solide. Siamo ottimisti: forse è successo che la Procura sta forse entrando in una nuova fase. A inchieste-spettacolo che arrivano al clamore mediatico e al nulla giudiziario (di fatto sconfitte cocenti) si potrebbero sostituire inchieste fondate che arrivino a successi in fase di giudizio. Speriamo che l’ottimismo negli occhi di chi guarda sia giustificato dal futuro dei fatti.

La questione della casa è politica, non giudiziaria. Ma qualcuno lo scopre solo oggi

Le macerie della politica sono testimoniate dal coro di oggi, che ripete ossessivamente lo stesso ritornello. La questione della casa è politica, non giudiziaria. Vien da chiedersi perché questa canzone – nell’estate 2025 – la cantassero solo i garantisti e non i giustizialisti che adesso, orrore degli orrori, si rifugiano in quelle intercettazioni che di scandaloso hanno solo il fatto di essere state scientemente diffuse.

In una intervista a Fanpage Lorenzo Pacini sosteneva: “Le chat private tra il Comune i costruttori? Inaccettabili”. Il punto di partenza di quella critica politica non era – come sarebbe potuto e dovuto – la contestazione della linea politica del Partito Democratico da parte di un proprio esponente. Una linea politica che ha portato all’approvazione di letteralmente tutto (stadio compreso). Ma l’idea che il modello Milano era una ingegnerizzazione del malaffare a livello strutturale, endemico. Una idea che ha avuto il suo miglior interprete mediatico in Gianni Barbacetto. Che a poche ore dall’archiviazione per Catella, rispondendo a un rumor prontamente smentito da Coima da parte del Domani, si diceva pronto (novello Davide) a sfidare il Golia dell’immobiliare. E’ lo stesso brodo ideologico nel quale si è mossa Carlotta Cossutta: Milano città escludente per colpa di chi l’ha voluta così. Non un effetto derivante da una causa esogena, in atto in tutte le città europee della tipologia di Milano, ma un percorso di “vetrinizzazione” che arriva da lontano, da ancor prima di Expo che pure ne è stato l’inizio ufficiale con la logica del “padiglione”.

C’è poi Tommaso Goisis, che a onor del vero ha sempre diviso le questioni: “Al di là delle inchieste della Procura contro i dipendenti comunali, che spero vengano tutti assolti, mi basta il dato politico per dire che occorre un cambiamento radicale sull’urbanistica e sul rapporto tra pubblico e privato”, ha detto al Giorno. Eppure l’inchiesta c’è, è sullo sfondo. Infine, Pierfrancesco Majorino, che è sulla stessa linea di Goisis (o viceversa), e che ha commentato l’archiviazione parlando di questione politica e non giudiziaria ma che con Catella ha scambiato più volte durezze.

Per tutti, non solo per Majorino che pure è il più forte dei candidati della parte sinistra della coalizione dominante, vale la stessa domanda: gli esiti di questa vicenda mettono in discussione il concetto che gli sviluppatori siano approfittatori, brutta gente con la quale non prendere neppure un caffè. Perché era un concetto ideologico, stupido, e non supportato certo da un mucchio di intercettazioni di nessun valore giudiziario. Tutti i candidati di sinistra-sinistra sarebbero pronti a sedersi allo stesso tavolo dei costruttori tanto vituperati per ragionare di Milano? Se la risposta è sì, forse da quelle macerie può nascere qualcosa. Se la risposta è no, forse abbiamo un problema che l’archiviazione chiesta dalla Procura non può certo aver risolto.

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